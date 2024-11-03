NBA／柯瑞再休兵…勇士花光31分領先 延長賽驚險退火箭

勇士遭火箭逼到延長賽，在庫明加（右）發揮下才驚險收下對戰火箭的14連勝。(美聯社)

勇士 隊在當家球星柯瑞 （Stephen Curry）踝傷持續缺陣下，2日客場迎戰火箭隊打出漂亮開局，上半場兩度領先31分，但優勢下半場花光還一度1分落後，最後28秒的5分領先也沒把握，遭火箭逼到延長賽，在庫明加（Jonathan Kuminga）發揮下才驚險以127：121收下對戰火箭的14連勝。

首節勇士就轟下38分，第二節再灌進31分，最多取得71：40領先，半場打完也握有71：43優勢；火箭第三節回敬37：35攻勢，三節打完差距縮小到80：96。

第四節火箭靠薛普德（Reed Sheppard）和史密斯（Jabari Smith Jr.）接連投進三分球，湯普森（Amen Thompson）再完成「3分打」、伊森（Tari Eason）又突破得分，開節不到4分鐘就打出13：0狂攻，讓勇士8分53秒就喊出單節第2次暫停。

8分36秒維金斯（Andrew Wiggins）2罰中1才是勇士第四節首度得分，但史密斯馬上又回敬外線，讓火箭追到96：97，伊森（Tari Eason）籃下補進更讓火箭98：98追平比數；接續火箭連兩度快攻得手，首度以102：101超前比數。勇士靠希爾德（Buddy Hield）單場第6顆三分球要回領先，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）兩度禁區單打得手、51.5秒再追加高難度中距離穩住領先，但史密斯最後19秒再飆進三分彈，差距又縮小到117：119。

勇士暫停後卻發生發球失誤，8.3秒讓伊森再上罰球線，他2罰俱中助隊追平，勇士絕殺機會又以掉球作收，讓比賽進入延長賽。

庫明加延長賽成勇士關鍵，他獨拿6分，助隊打出8：2攻勢，助隊辛苦以127：121收下柯瑞缺陣下的3連勝。

希爾德三分球10投6中攻下全場最高的27分，庫明加23分有6分集中在最後5分鐘，合扮勇士連勝功臣；差點上演大逆轉的火箭以伊森27分最高，史密斯21分。