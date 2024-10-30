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NBA／安比德不出賽仍有事 聯盟罰款76人10萬美金

記者曾思儒／即時報導
安比德在場下當啦啦隊也能領到技術犯規，而且還是被聯盟賽後補哨。 (美聯社)
安比德在場下當啦啦隊也能領到技術犯規，而且還是被聯盟賽後補哨。 (美聯社)

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）確定缺席和活塞隊的比賽，代表開季前4戰都不會留下出賽紀錄，不過沒上場仍能領到技術犯規，聯盟罰款76人10萬美金，原因是球團發表關於安比德的健康狀況。

聯盟調查安比德為何沒在和公鹿隊的全國轉播開幕戰中上陣，這項調查是上季生效的球員參與政策之一。聯盟調查顯示，76人並沒因安比德缺席比賽違反球員參與政策，而是因公開評論時沒正確反應安比德的膝蓋狀況違規。

聯盟在聲明中引用了76人的籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）和教練諾斯（Nick Nurse）的言論，聯盟指出這些言論和安比德的健康狀況並不一致，違反了NBA規則。

目前安比德和季外加入的喬治（Paul George）新賽季都還沒上陣，兩人都受左膝傷勢困擾，29日雖都有參加球隊訓練，但30日和活塞的比賽確定不會上陣。

諾斯拒絕說明兩位球星的健康狀況，回歸時間點也沒給明確答案，「我們希望他們上陣，我們也希望他們夠健康，打得夠好，能打完整個賽季。而我專注的事是在自己該做的工作上，要試著讓團隊明天有盡可能的好表現，這佔據我很大一部分注意力。」

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