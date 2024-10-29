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NBA／魔術班切羅加入「50分俱樂部」 賞溜馬3連敗

記者蔡佳霖／綜合報導
魔術核心大將班切羅加入50分俱樂部。(路透)
魔術核心大將班切羅加入50分俱樂部。(路透)

魔術核心大將班切羅（Paolo Banchero）面對溜馬大發神威，全場26投16中包含三分球9投3中、22罰15中，狂轟生涯新高50分，外加13籃板9助攻2阻攻的準大三元表現，帶領魔術在主場以119：115擊退溜馬，送給對手3連敗。

班切羅上半場就以17投13中的超高命中率攻下37分7籃板6助攻，沒有出現失誤，追平麥格瑞迪（Tracy McGrady）在2003年創下的隊史半場得分紀錄；此外，班切羅也是自1997-98年以來第3位在半場至少拿到35分5籃板5助攻的球員，前兩位分別是哈登（James Harden）和米契爾（Donovan Mitchell）。

班切羅在第三節突然熄火，6投0中，加上華格納因病提前退場，溜馬趁勢反擊，單節轟進39分，從落後12分反而超前取得5分領先優勢。

眼看球隊丟掉一度領先13分的優勢，班切羅卻在第四節甦醒，3投3中獨拿9分，搭配團隊防守壓制溜馬命中率低於3成，魔術逆轉戰局，班切羅最後讀秒階段臨去秋波2罰1中，讓他生涯首度得分突破50分大關，也是本季首位破50分的球員。

根據統計，班切羅成為2004年麥格瑞迪之後首位拿到50分的魔術球員，當年3月10日麥格瑞迪面對巫師狂砍62分，創下隊史紀錄。班切羅也是隊史第4位加入「50分俱樂部」的球員，除了麥格瑞迪達成4次外，歐尼爾（Shaquille O'Neal）和安德森（Nick Anderson）也曾達此成就。

「我只是進到狀態之中，」班切羅表示，「每一次出手感覺都像會投進，這種感覺很棒；並不是每一場比賽都會這樣，但我很高興今天是如此。」

奮力寫下生涯代表作，班切羅賽後坦言，「我累了，我真的累得要死。」

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