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NBA／勇士柯瑞踝傷至少休2場 維金斯恐也休兵

記者曾思儒／即時報導
柯瑞至少會缺席2場比賽。(美聯社)
柯瑞至少會缺席2場比賽。(美聯社)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）27日兩度左腳踝「翻船」傷退，28日球團宣布柯瑞至少會缺席2場比賽，周五將再進行評估，好消息是沒有結構損傷。

柯瑞27日面對快艇隊的第三節先扭到左腳踝，第四節雖再度上陣，但不到15秒又扭到相同位置，這次在球隊人員陪同下離場後就再沒回歸。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）賽後表示，柯瑞自評扭傷是輕微或中度，隔天早上MRI檢查結果出爐後證實沒有大問題。

柯爾28日球隊訓練後受訪表示，柯瑞的檢查結果沒有結構損傷，球團也發出公告周五將再評估柯瑞傷勢，代表當家球星不會出戰明天起和鵜鶘隊的「背靠背」比賽。

勇士28日也宣布，梅爾頓（De'Anthony Melton）因背傷，將缺席和鵜鶘隊的兩場交手；上季效力76人隊的梅爾頓，同樣因背部問題缺席44場比賽。

27日在柯瑞下場後挺身而出的維金斯（Andrew Wiggins）明天能否出賽也是問號，柯爾透露維金斯背部拉傷，雖沒受傷的特定時刻，可能是酸痛突然爆發，接續24個小時他會排出新的先發和輪替陣容。

儘管出現連續傷兵，勇士對自身板凳深度仍充滿信心，後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）就說：「我休季期間不斷鍛鍊自己，讓我每一晚都可以準備好打35到40分鐘，所以我已經準備好了，我知道希爾德（Buddy Hield）也是如此，他有速度、充滿能量且狀態很好，我知道柯爾可以信賴我們兩個。」

柯瑞 勇士 快艇

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