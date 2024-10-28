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NBA／熱火名將韋德雕像挨批不像 本人也問「那傢伙是誰？」

中央社／邁阿密27日電
前熱火球星韋德27日在邁阿密出席自己的雕像揭幕活動。(美聯社)
前熱火球星韋德27日在邁阿密出席自己的雕像揭幕活動。(美聯社)

職籃NBA明星韋德（Dwyane Wade）2019年退休，他被視為邁阿密熱火歷來最偉大球員之一，球隊特別為他打造雕像，但有人認為看起來不像，連他本人都笑問「那傢伙是誰？」

「運動新聞」（Sporting News）報導，2024年NBA新賽季正熱鬧開始，然而雕像揭幕後遭到嚴厲批評，連韋德自己都抱怨，因為雕像看起來一點也不像他。

在球迷有機會對雕像品頭論足之前，韋德先拿自己的長相與雕像之間的差異開玩笑。他在揭幕式上拿著麥克風笑問：「那傢伙是誰？」

韋德在熱火效力14個完整賽季，還有2017年到2018年賽季的大部分時間。他協助球隊於2006年、2012年與2013年奪得NBA總冠軍，且13次入選NBA全明星。因此熱火以一座新雕像來紀念韋德在隊史上不可抹滅的影響。

熱火成軍於1988年，先前從未為任何前球員或教練立過雕像。熱火上個賽季宣布將在主場卡西亞中心（Kaseya Center）外豎立雕像，在韋德具代表性的3號球衣退休後繼續表彰他的貢獻。

經過數月期待，韋德雕像的揭幕式終於在今天舉行，這是球隊史上第一座雕像。

韋德在雕像揭幕前，還向「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）表達他對此事的興奮。他說：「自從聽說我會有一座雕像以來，我一直努力思考，但我認為我想出的任何答案都不足以反映我的感受。」

NBA球迷立即在網路上批評並嘲諷韋德與雕像之間的差異。

帳號@JomiAdeniran在社群平台X上寫道：「這一定是來自（漫畫中的多元宇宙之一）『地球29』（Earth-29）的韋德，因為這不是我時間線上的韋德。」

帳號@JeffDarlington寫道：「邁阿密熱火本來應該辦一場比賽，讓1000名球迷看看這張（雕像）照片，任何猜到那是韋德的人可以保留這座雕像。」

帳號@ohnohedidnt24也說：「韋德問那傢伙是誰。老兄，我們全都想知道，哈。」

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