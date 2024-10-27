NBA／湖人開季2連勝 戴維斯成關鍵 詹姆斯：球給他就能得分

湖人逆轉太陽，搶下睽違14年的開季2連勝，最大功臣戴維斯前兩戰攻下71分。(美聯社)

湖人 10月23日開幕戰擊敗年輕強權灰狼，25日則在22分落後下逆轉太陽，以123：116守住主場，搶下暌違14年的開季2連勝。而最大功臣「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）兩戰共計攻下71分，比肩紫金傳奇前鋒貝勒（Elgin Baylor）。

湖人季前兩場比賽都獲勝已經要追溯到2010到2011賽季，由「禪師」傑克森（Phil Jackson）帶領已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），25日再次達成開季2連勝，與戴維斯瘋狂的表現息息相關，開幕戰他狂轟36分16籃板，還外加3次火鍋；25日則是35分8籃板，並搧出2鍋，攻守方面都展現統治力，其中總得分與大前輩貝勒在1961到1962賽季前兩戰相同。

賽後「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也盛讚戴維斯：「我們知道戴維斯在防守端的能耐，進攻端則是要盡可能在不同的位置餵球給他，因為他會出現在任何地方，球給他就能得分，而我們前兩場都做到了。」

新任主帥瑞迪克（JJ Redick）也對這名大將給予認同，「我們知道他是甚麼層級的球員，也知道他多能製造錯位，當比賽變得困難他就會找到球，球也會找到他的。」

相比戴維斯開季就展現巨星身手，39歲的詹姆斯開季顯得慢熱，但他不認為自己狀態下滑，更強調希望自己每場都能出賽，「我的計畫是整季全勤，如果沒有的話再看看會發生什麼事。」