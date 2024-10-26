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NBA／勇士連2戰打爆對手 湖人隔14年開季2連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
安東尼戴維斯(右)攻下全場最高35分。(路透)
安東尼戴維斯(右)攻下全場最高35分。(路透)

繼首戰飆進5記三分球拿下22分之後，希爾德（Buddy Hield）25日面對爵士再度展現神射功力，三分球9投7中獨拿全隊27分，幫助勇士以127比86大勝，開季兩戰一共贏了77分之多。湖人新任主帥瑞迪克（JJ Redick）進駐後的紫金軍團，對戰太陽一度落後22分，靠著戴維斯（Anthony Davis）貢獻最高35分，里夫斯（Austin Reaves）也投進5顆三分球、包辦26分，最後以123比116逆轉擊敗太陽，隔14年取得開季2連勝。

勇士希爾德賽季前兩戰一共砍進12顆三分球，一舉打破柯瑞與湯普森（Klay Thompson）保持的11顆隊史紀錄。

勇士上半場雖然投籃狀態普通，但迫使爵士團隊命中率低至31.2%，加上希爾德一人投進6記三分球，直接拉開兩位數分差；進入第三節，柯瑞接續演出，單節獨拿13分，勇士火力全開，一度拉開31分差，幾乎宣告比賽提前結束。勇士在大幅領先優勢下，頻頻走馬換將，全隊無人上場超過28分鐘。

湖人對戰太陽，繼賽季首戰在自家力壓強權灰狼之後，持續在主場作戰的湖人面對擁有三巨頭的太陽，則是在一度落後22分的情況下充分展現攻守韌性和陣容強度，戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）聯手攻下82分，帶動球隊下半場強力逆襲，以123比116氣走對手。

希爾德前兩戰就砍進了12記三分球。(路透)
希爾德前兩戰就砍進了12記三分球。(路透)

勇士 湖人 柯瑞

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