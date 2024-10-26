NBA／勇士連2戰打爆對手 湖人隔14年開季2連勝

安東尼戴維斯(右)攻下全場最高35分。(路透)

繼首戰飆進5記三分球拿下22分之後，希爾德（Buddy Hield）25日面對爵士再度展現神射功力，三分球9投7中獨拿全隊27分，幫助勇士 以127比86大勝，開季兩戰一共贏了77分之多。湖人 新任主帥瑞迪克（JJ Redick）進駐後的紫金軍團，對戰太陽一度落後22分，靠著戴維斯（Anthony Davis）貢獻最高35分，里夫斯（Austin Reaves）也投進5顆三分球、包辦26分，最後以123比116逆轉擊敗太陽，隔14年取得開季2連勝。

勇士希爾德賽季前兩戰一共砍進12顆三分球，一舉打破柯瑞 與湯普森（Klay Thompson）保持的11顆隊史紀錄。

勇士上半場雖然投籃狀態普通，但迫使爵士團隊命中率低至31.2%，加上希爾德一人投進6記三分球，直接拉開兩位數分差；進入第三節，柯瑞接續演出，單節獨拿13分，勇士火力全開，一度拉開31分差，幾乎宣告比賽提前結束。勇士在大幅領先優勢下，頻頻走馬換將，全隊無人上場超過28分鐘。