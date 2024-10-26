NBA／尼克26分屠溜馬 公牛懷特轟35分逐鹿

布朗森率尼克主場開胡。 (路透)

NBA賽季首戰慘遭衛冕軍塞爾蒂克痛宰23分的尼克，25日主場開幕戰直接把氣出在來訪的溜馬身上。靠著先發5虎4人得分破20分的火力加持，尼克在第二和第三節轟出70比40的猛烈攻勢，一口氣擊潰對手，整場比賽最多領先33分，終場以123比98拿下首勝。公牛懷特（Coby White）則在公鹿主場大開殺戒，全場20投12中砍下35分6籃板5助攻4抄截，最終以133比122拿下本季首勝。

布朗森（Jalen Brunson）攻下26分5籃板5助攻，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分15籃板2阻攻；布里吉斯（Mikal Bridges）12投8中獲得21分，哈特（Josh Hart）20分10籃板3助攻，阿努諾比（OG Anunoby）也貢獻14分。尼克團隊命中率達到52.4%。

尼克這場成功防守住外圍火力旺盛的溜馬，迫使對方三分球30投3中，成勝負關鍵。

另一戰，上季以些微之差敗給馬克西（Tyrese Maxey）無緣獲得年度最佳進步獎的公牛懷特砍下35分，包括第三節與佛西維奇（Nikola Vucevic）聯手拿下24分，幫助公牛拉開比分，迫使公鹿主場開幕戰吞敗。