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NBA／雙星缺陣馬克西孤掌難鳴 76人遭公鹿雙巨頭輾壓

記者劉肇育／即時報導
公鹿以124：109擊退76人。(路透)
公鹿以124：109擊退76人。(路透)

今年休賽季簽下明星前鋒喬治（Paul George）後組成新三巨頭的76人，今天新賽季主場開幕戰迎戰公鹿，三巨頭卻僅剩下馬克西（Tyrese Maxey）一人孤軍奮戰，反觀公鹿在先發五虎得分皆來到雙位數，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）分別攻下25分、14籃板與30分、9籃板下，以124：109擊退76人。

76人今年休賽季陣容異動不小，尤其是簽明星前鋒喬治最受到期待，不過在開季首戰喬治與球隊一哥安比德（Joel Embiid）就都因傷缺陣，讓76人23日在主場迎戰公鹿就陷入苦戰。

首節76人在馬克西領軍下還與多點開花的公鹿拉鋸，不過二、三節公鹿在進攻端卻完全輾壓對手，光是在這兩節公鹿就狂飆了78分，將領先優勢一度擴到大20分以上，儘管羅瑞（Kyle Lowry）一度連進兩顆三分球試圖幫助76人追分，但23日打出高效率進攻的公鹿一哥安戴托昆波與替補上陣的波提斯（Bobby Portis）接連完成「三分打」，澆熄了76人的反撲氣燄，最終就以15分差距收下賽季首勝。

公鹿23日在進攻端展現高效率，不僅團隊命中率超過5成，還投進16顆三分球，其中里拉德一人就包辦6顆拿下30分，安戴托昆波則是以11投8中的表現攻下25分外帶14籃板、7助攻，波提斯與普林斯（Taurean Prince）則都有16分進帳，至於76人則是以馬克西的25分最佳，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）21分。

對於在安比德、喬治缺陣的情況下無法幫助76人搶下首勝，馬克西賽後也將責任一肩扛起，「我對於比賽結果感到內疚，儘管我努力打出侵略性，但在場上抉擇上仍做得不夠好，下一場比賽我必須要試著慢下來，解讀對手對我的防守。」

馬克西今天雖然攻下全隊最高25分，但出手31次僅命中10球，且全場僅獲得4次罰球機會，也讓76人教頭諾斯（Nick Nurse）為他抱不平，「我們上賽季就經歷過這樣的狀況，他一直運球突破防線，然後被衝撞，但卻總是得不到哨聲，這讓我們一籌莫展。」

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