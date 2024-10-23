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NBA／領冠軍戒激出大爆發 泰托姆：我們是歷史一部分了

記者劉肇育／即時報導
泰托姆如願拿到冠軍戒指。(路透)
泰托姆如願拿到冠軍戒指。(路透)

衛冕軍塞爾蒂克22日在新賽季開幕戰開打前領取冠軍戒指並掛上隊史第18面冠軍錦旗，對於過去夢寐以求的冠軍戒指總算上手，在開幕戰猛轟37分的塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）也直言，這是夢想成真的一刻，因為現在自己也已經是NBA歷史的一部分。

塞爾蒂克上賽季在總冠軍賽擊敗獨行俠奪下隊史第18冠，並被看好新賽季挑戰2連霸，而在與尼克的開幕戰中，綠衫軍也打出衛冕軍氣勢，全場猛轟平聯盟單場紀錄的29顆三分球，一度領先對手達到30分以上，最終也以23分差距取勝。

而賽前頒發戒指儀式時就對著球迷高呼將再奪一冠的泰托姆，全場狂轟8顆三分球拿下37分，談到賽前總算如願拿到冠軍戒指，他說：「這是我夢寐以求的一刻，我曾經很接近但最終功虧一簣，戒指之夜，這是我從孩童時代就一直在觀看的時刻，現在我成為它的一部分，也是聯盟歷史的一部分，等待是值得的。」

泰托姆坦言，冠軍錦旗儀式也激發了全隊，「影片裡播放了我們過去8年的起起落落，這讓人情緒激動，當看到冠軍錦旗升起時，以及那些傳奇球員，這感覺真的很酷，這將讓我們永遠連繫在一起，成為一個大家都不會忘記的夜晚。」

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