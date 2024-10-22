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NBA／再一冠不是說說 塞爾蒂克平紀錄29顆三分球轟垮尼克

記者劉肇育／即時報導
泰托姆一人豪取37分，塞爾蒂克以132：109輕取尼克。(路透)
泰托姆一人豪取37分，塞爾蒂克以132：109輕取尼克。(路透)

NBA新賽季在今天點燃戰火，首場比賽就由衛冕軍塞爾蒂克在主場迎戰休賽季大幅補強的尼克，儘管兩軍在新賽季被認為實力相近，不過賽前剛掛上隊史第18面冠軍錦旗的綠衫軍，全場猛轟平聯盟單場紀錄的29顆三分球，其中泰托姆（Jayson Tatum）一人就豪取37分下，塞爾蒂克就以132：109輕取尼克，跨出二連霸第一步。

塞爾蒂克上賽季在奪下隊史第18座冠軍後，休賽季也成功與多數奪冠班底完成續約，新賽季依舊是冠軍熱門，至於尼克則是透過兩筆交易案換回布里吉斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Towns），陣容星度再度升級，也讓上賽季就有亮眼表現的他們被寄予厚望。

不過今天的開幕戰， 塞爾蒂克在賽前掛上冠軍錦旗後，泰托姆也宣告將再奪一冠，開賽後他也用場上表現展現兌現承諾的決心，首節塞爾蒂克就在他領軍下猛轟10顆三分球，上半場泰托姆個人就投進6顆三分球拿下26分，綠衫軍團隊也以超過五成命中率狂掃17顆三分球，以74：55領先尼克。

易籃後塞爾蒂克的外線火力絲毫不減，開節連續4顆三分球再將領先差距擴大，儘管尼克本場比賽在進攻端也是維持高效率，團隊命中率也維持在5成以上，但在防守端卻完全無法阻擋塞爾蒂克外線砲火，讓兩隊差距在第三節就一度來到30分以上。

第四節剩下8分54秒時，塞爾蒂克霍福特（Al Horford）投進團隊第29顆三分球，追平公鹿在2020年12月創下的聯盟單場三分球命中紀錄，在雙方比分差距仍維持在30分以上的情況下，兩隊也將主力輪番換下場，而欲挑戰紀錄的塞爾蒂克，卻直到比賽結束前的13次三分球出手都未能命中，但最終綠衫軍仍是以132：109擊敗尼克，收下新賽季開幕戰首勝。

塞爾蒂克今天以泰托姆投進8顆三分球拿下37分、10助攻表現最佳，布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）分別有23分與24分進帳，光是這三人就砍進了19顆三分球，至於尼克則是以布朗森和布里吉斯各拿下22分最佳，唐斯轉隊首秀則是拿下12分、7籃板。

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