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NBA／不急續約國王 福克斯想看球隊潛能在哪

體育新聞組／綜合報導
福克斯並不急於和國王提前續約。(路透資料照片)
福克斯並不急於和國王提前續約。(路透資料照片)

國王當家控衛福克斯（De'Aaron Fox）今年休賽季有資格簽下3年1.65億美元延長合約，但他卻選擇拒絕，讓外界紛紛猜測是不是價格問題。直到近期，這位26歲球星在接受資深記者阿米克（Sam Amick）採訪時，才說出真正原因。

「首先，我並沒有這麼心急，」福克斯說道：「其次，我想要好好確認球隊正處在何種階段。就像大家所看到的，只需要幾個月一支隊伍就會風雲變色，除非你像泰托姆（Jayson Tatum）帶領塞爾蒂克奪冠，或阿德巴約（Bam Adebayo）與熱火多次闖入總冠軍賽那樣，否則無法保證。」

福克斯認為，國王雖然在休賽季引進6屆全明星德羅展（DeMar DeRozan），再加上與「雙十機器」沙波尼斯（Domantas Sabonis）配合日漸成熟，但過往勝少敗多的經歷還是讓新賽季充滿不安全感。

事實上，在這群年輕球員的努力下，2022-23年賽季國王闖進了睽違16年的季後賽，但上個賽季又在附加賽輸給鵜鶘，提前放暑假，這也是福克斯擔心的問題。

「我想要知道球隊處於什麼位子，我想要球隊往更高層級前進，而不是只能在季後賽邊緣掙扎。如果能在同一支球隊結婚生子、完成職業生涯很棒，但我希望國王的巔峰不只是2022-23年賽季打進季後賽而已。」福克斯說。

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