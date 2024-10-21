NBA／葛瑞菲父子將見證詹姆斯父子連線 布朗尼：很瘋狂

詹姆斯與布朗尼。(美聯社)

身為美國職棒大聯盟MLB 史上第一對同隊出賽的父子檔，54歲的小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）與74歲的父親老葛瑞菲（Ken Griffey Sr.），將在22日晚現身湖人 主場，觀看NBA 史上首對同台登場的父子檔詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）的首場例行賽，見證歷史性的一刻。

相差20歲的小葛瑞菲與老葛瑞菲，曾在1990、1991年於水手成為隊友，不僅是大聯盟史上首對成為隊友且一同出賽的父子檔，兩人還曾在1990年9月14日攜手完成連續擊出全壘打的表現，再度創下大聯盟的新紀錄。

而身為MLB史上最著名的父子檔，葛瑞菲父子也沒打算錯過明天於NBA開幕戰觀看詹姆斯父子檔一同出賽的機會，小葛瑞菲在今天受訪時說：「從我們的第一對父子一起打棒球，到現在是第一對父子一起打籃球，對於我和父親來說，能參與明天的賽事很重要，我們從創造歷史到現在將見證歷史。」

不過湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）對於明天與灰狼的開幕戰，將會如何安排詹姆斯父子的角色，仍是保密到家，「目前都還沒有最終定案。」詹姆斯父子檔日前曾在熱身賽中一同出賽過，不過該場比賽並沒有為彼此送出助攻的機會。

至於布朗尼在得知葛瑞菲父子將出席明天的開幕戰時，則是直言相當期待，「相信這會很瘋狂，因為只有兩個家庭做到這件事，這會是一次很瘋狂的經歷，尤其是他們過去一起完成的成就。」