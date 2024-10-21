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WNBA／第5戰驚險逆轉山貓 自由人延長賽奪隊史首冠

記者曾思儒／即時報導
紐約自由人贏得隊史首冠。(路透)
紐約自由人贏得隊史首冠。(路透)

WNBA總冠軍賽不但打到決勝第5戰，20日紐約自由人隊和明尼蘇達山貓隊更是激戰到延長賽，才由自由人以67：62險勝，勇奪隊史第一座總冠軍。

前4戰兩隊戰平，20日自由人克服半場7分落後，靠第三節20：10攻勢，反帶著47：44領先進入第四節，但山貓再度反超，讀秒階段更取得60：58領先，自由人靠最後5秒斯圖爾特（Breanna Stewart）2罰俱中追平比數，山貓又錯失絕殺外線機會，讓戰局進入延長賽。

加時的5分鐘，自由人靠費比西（Leonie Fiebich）飆進外線取得領先、奈芭莉（Nyara Sabally）追加保險分，山貓雖靠麥克布萊德（Kayla McBride）罰球得分開張，但最後10秒斯圖爾特2罰俱中宣告山貓死刑，最終自由人就以5分迎接金盃，攻下17分的瓊斯（Jonquel Jones）獲得總冠軍賽MVP。

瓊斯拿下MVP。(路透)
瓊斯拿下MVP。(路透)

瓊斯過去兩度在總冠軍賽落敗，今天總算一償冠軍滋味，她感動說：「我從沒夢想過這一刻，你們知道我被拒絕過幾次，它遲到了，很高興在這裡做到了。」

紐約自由人贏得隊史首冠。(路透)
紐約自由人贏得隊史首冠。(路透)

這是「大蘋果」自1973年尼克隊奪下NBA總冠軍後，首度有職業隊登頂，這座金盃對自由人當家球星斯圖爾特也有特別意義。身為自由人唯一土生土長的紐約人，斯圖爾特小時候就曾看自由人比賽；率西雅圖風暴隊奪下2冠後，斯圖爾特去年回到家鄉球隊，奪冠讓她感性說：「能將冠軍帶回紐約，隊史第一次，是不可思議的感覺，我迫不及待要和這座城市一起慶祝了，這會很瘋狂。」

總冠軍賽 NBA 保險

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