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NBA／溫班亞瑪自曝：想偷學偶像杜蘭特密技

體育新聞組／ 綜合報導
溫班亞瑪（見圖）與杜蘭特都是身材高瘦的天才球員，時常被拿來做比較。（歐新社）
溫班亞瑪（見圖）與杜蘭特都是身材高瘦的天才球員，時常被拿來做比較。（歐新社）

本屆巴黎奧運已落幕，馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍法國男籃，在金牌戰不敵美國，他近日在節目上透露，想偷學偶像杜蘭特（Kevin Durant）技術。

溫班亞瑪與杜蘭特都是身材高瘦，但技術靈活的天才球員，時常被拿來做比較，兩人也在球場上建立好關係，金牌戰賽後相擁講悄悄話。

溫班亞瑪近日在法國節目上被問到對話內容，「他是我童年最愛的球員，比賽結束那一刻我們互相鼓勵和恭喜，我明確告訴他，我會向他學習，可能會偷學他一兩招密技。」

本屆奧運溫班亞瑪場均得到15.8分9.7籃板，入選大會最佳5人；杜蘭特場均13.8分，只有金牌戰先發出賽，雖然連大會第二陣容都沒入選，但成為史上首位擁有4面奧運金牌的球員。

此外，美國男籃組成「復仇者聯盟」出征巴黎奧運，最終奪下金牌完成5連霸。儘管柯瑞（Stephen Curry）最後2戰表現瘋狂，但大會MVP仍頒給詹姆斯（LeBron James），如今有消息指出，4強戰前2天投票就開始。

詹姆斯整屆賽事表現都很穩定，出戰6場，平均得到14.2分6.8籃板8.5助攻，投籃命中率達66%。柯瑞前4戰場均只有7.2分，但4強狂轟36分帶隊險勝塞爾維亞，金牌戰關鍵時刻連續命中三分球，全場砍進24分，登上本屆美國男籃隊內得分王。

最終大會MVP還是頒給詹姆斯，引發部分球迷質疑，ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上爆料，「有人告訴我MVP是媒體票選投出，牆上有QR Code。投票是在4強戰結束前2天開放，我被告知由媒體和FIBA專家投票。」

溫班亞瑪與杜蘭特（見圖）都是身材高瘦的天才球員，時常被拿來做比較。（新華社）
溫班亞瑪與杜蘭特（見圖）都是身材高瘦的天才球員，時常被拿來做比較。（新華社）

巴黎奧運 投票 柯瑞

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