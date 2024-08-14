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NBA／奧運金牌換冠軍戒？安東尼喊不：層級完全不同

記者曾思儒／即時報導
退役NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）（圖）6日應邀出席巴黎奧運男子籃球8強戰開賽儀式，以「三擊棍」（brigadier）敲打地板3下，向全場觀眾宣告賽事登場。(中央社)
退役NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）（圖）6日應邀出席巴黎奧運男子籃球8強戰開賽儀式，以「三擊棍」（brigadier）敲打地板3下，向全場觀眾宣告賽事登場。(中央社)

NBA退役球星安東尼（Carmelo Anthony）生涯握有3面奧運金牌，在杜蘭特（Kevin Durant）和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今年破紀錄前，他以336分成為美國男籃的奧運史上得分王，不過生涯沒拿過NBA冠軍戒成安東尼一大遺憾，但若奧運金牌能換成NBA冠軍戒，他可是喊不。

安東尼最近上podcast被問到，是否願意以奧運金牌換成NBA冠軍戒，他思考了一下後給了否定答案，他表示從沒被問過類似問題，但肯定不會這樣交換，「對我來說，奧運獎牌和NBA總冠軍是截然不同的東西，各自有不同意義，但贏下金牌，這包括了熱情、你獲得的榮耀，不只是為了一個城市或一個州，而是全國，為整個國家，這是完全不同的層級。」

「我想說的是，當你穿上胸前有美國隊的戰袍，或是立陶宛，這是和穿著尼克戰袍時完全不同的感覺。」參與過4屆奧運的安東尼說。

巴黎奧運前，美國隊到拉斯維加斯打熱身賽，安東尼也有出席，當這位美國傳奇被介紹時，獲得的球迷歡呼聲是全場最大，可見他的受歡迎程度；巴黎奧運展開後，安東尼也前往巴黎為美國隊加油，4強賽見證美國逆轉塞爾維亞後還和詹姆斯相擁慶祝。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 NBA 立陶宛

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