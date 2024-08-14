NBA／致敬布萊恩 洛城奧運推專屬標誌 球迷：若是LA24就更好了

洛杉磯發布一款布萊恩專屬奧運標誌，引起網友熱議。 (美聯社資料照片)

2024年巴黎奧運 落幕，不少人開始將目光放到2028年洛杉磯 奧運。就在法國舉辦閉幕典禮隔天，美國洛杉磯發布一款客製化奧運標誌，上面驚喜出現NBA湖人 隊已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）專屬標誌，引起網友熱議。

社群發出的照片中可以見到奧運標誌融入了布萊恩標誌性的「黑曼巴」元素，紫金蛇皮與球鞋標都在致敬這位湖人傳奇。據Basketnews報導，布萊恩生前是促成洛杉磯申請奧運成功的重要推手之一。他的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）分享：「布萊恩被邀請支持洛杉磯申奧時，他毫不猶豫地答應了。他為洛杉磯爭取奧運會立下重要貢獻。」

洛杉磯發布一款布萊恩專屬奧運標誌，引起網友熱議。(取材自X平台)

當時布萊恩說：「洛杉磯有著各行各業的傳奇人物，在這裡舉辦奧運再適合不過。奧運結合洛杉磯的特色可以將賽事提升到更高的層次，訴說參賽選手們動人的奮鬥歷程。」

洛杉磯奧運已發布超過50款不同標誌，象徵著洛杉磯歷史和城市等各面向。這次發出的「布萊恩專屬」標誌也引起熱議，網友們在留言處緬懷道：「如果老大還在，2028年說不定能看他女兒上場打球」、「這屆他一定是icon」、「洛杉磯在體育明星裡布萊恩的地位應該是後無來者了」，也有網友表示「如果是LA24就好了」。