我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

NBA／致敬布萊恩 洛城奧運推專屬標誌 球迷：若是LA24就更好了

體育新聞組／ 綜合報導
洛杉磯發布一款布萊恩專屬奧運標誌，引起網友熱議。 (美聯社資料照片)
洛杉磯發布一款布萊恩專屬奧運標誌，引起網友熱議。 (美聯社資料照片)

2024年巴黎奧運落幕，不少人開始將目光放到2028年洛杉磯奧運。就在法國舉辦閉幕典禮隔天，美國洛杉磯發布一款客製化奧運標誌，上面驚喜出現NBA湖人隊已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）專屬標誌，引起網友熱議。

社群發出的照片中可以見到奧運標誌融入了布萊恩標誌性的「黑曼巴」元素，紫金蛇皮與球鞋標都在致敬這位湖人傳奇。據Basketnews報導，布萊恩生前是促成洛杉磯申請奧運成功的重要推手之一。他的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）分享：「布萊恩被邀請支持洛杉磯申奧時，他毫不猶豫地答應了。他為洛杉磯爭取奧運會立下重要貢獻。」

洛杉磯發布一款布萊恩專屬奧運標誌，引起網友熱議。(取材自X平台)
洛杉磯發布一款布萊恩專屬奧運標誌，引起網友熱議。(取材自X平台)

當時布萊恩說：「洛杉磯有著各行各業的傳奇人物，在這裡舉辦奧運再適合不過。奧運結合洛杉磯的特色可以將賽事提升到更高的層次，訴說參賽選手們動人的奮鬥歷程。」

洛杉磯奧運已發布超過50款不同標誌，象徵著洛杉磯歷史和城市等各面向。這次發出的「布萊恩專屬」標誌也引起熱議，網友們在留言處緬懷道：「如果老大還在，2028年說不定能看他女兒上場打球」、「這屆他一定是icon」、「洛杉磯在體育明星裡布萊恩的地位應該是後無來者了」，也有網友表示「如果是LA24就好了」。

巴黎奧運熱話題

洛杉磯 巴黎奧運 湖人

上一則

網球／奧運圓夢搭檔納達爾 阿爾卡拉斯：目標重返世界第一

延伸閱讀

歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運

歡迎加州選手賦歸 迎接洛杉磯2028奧運
選手怨奧運獎牌才到手就變質 主辦單位承諾換發

選手怨奧運獎牌才到手就變質 主辦單位承諾換發
甫獲奧運羽球女單銀牌 何冰嬌退出國際賽事

甫獲奧運羽球女單銀牌 何冰嬌退出國際賽事
洛杉磯規模4.4地震 ESPN訪問被中斷、市政廳水管破裂

洛杉磯規模4.4地震 ESPN訪問被中斷、市政廳水管破裂

熱門新聞

大谷翔平(左)與妻子真美子。(路透資料照)

大谷翔平揭露與妻子相識過程 2周內偶遇3次

2024-08-11 14:36
NFL退役球星戴維斯搭聯航輕拍空服員手臂遭不實指控為攻擊，因此被FBI上銬帶走和列入拒載黑名單。聯航現已釐清原委，出面致歉。圖為戴維斯2015年檔案照。（美聯社）

輕拍空服手臂被當「攻擊」NFL退役球星遭上銬、帶下飛機

2024-08-11 22:12
瑞士洛桑3月舉行世界反禁藥組織（WADA）研討會時，會場可見到WADA的標誌。（路透）

美方控允許中國隱瞞泳將藥檢陽性 WADA掀舊帳反擊

2024-08-08 06:48
道奇隊明星外野手貝茲12日回歸首戰，就在密爾瓦基客場，由於不想入住盛傳「鬧鬼」的球團下榻飯店，再度自己在外面租AirBnB住。圖為他5日在場邊觀賽。（路透）

MLB／堅持不住鬧鬼飯店 貝茲歸隊首戰在密爾瓦基另覓AirBnB

2024-08-13 01:05
網友翻出今年3月，林昀儒與樊振東一起在新加坡看泰勒絲演唱會的影片。(圖擷自「樊振東」微博)

林昀儒拍樊振東「嗨唱泰勒絲」畫面 網翻出影片：互動太可愛

2024-07-31 22:20
杜蘭特奪個人第4面奧運金牌。（路透）

NBA／去法國不只拿金牌 杜蘭特成足球豪門「大巴黎股東」

2024-08-13 06:56

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕