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NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

記者蘇志畬／即時報導
布萊恩的家人出席儀式。 (美聯社)
布萊恩的家人出席儀式。 (美聯社)

紀念NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）的第2座雕像揭幕，跟第1座不同的是，這次在他身邊陪伴的還有女兒吉安娜（Gianna），雕像就座落在湖人隊主場旁。

布萊恩與女兒吉安娜在2020年一場直升機事故中過世，為紀念這位傳奇球星，湖人隊在2024年2月8日公布第1座雕像，是布萊恩單場飆出81分的經典畫面，2日舉行揭幕儀式，日期包含了布萊恩穿過的24號、8號球衣，以及吉安娜的2號球衣。

遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）解釋雕像的設計理念，布萊恩輕輕吻著吉安娜的額頭，頭上戴著費城老鷹毛帽是吉安娜送的耶誕禮物，身上穿著WNBA的帽T，「這展現了他支持吉安娜追逐夢想，也是支持所有運動場上的女性。」

雕像前方的銘牌寫著，「吉安娜，女性運動的勵志人物」以及「布萊恩，以女性運動為榮的支持者」，並引用布萊恩的一句話，「吉安娜是個野獸，她比我同年齡時還要好，她超棒，女孩太了不起了，如果可以，我還想再生五個女兒，我是個女孩父親。」

凡妮莎也透露，明年2月還會有第3座雕像的揭幕，屆時會展現布萊恩穿著湖人隊24號球衣的姿態。

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