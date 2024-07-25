NBA轉播權換手 11年高達760億 球員身價跟著漲

NBA 24日宣布與迪士尼 等3家媒體達成新的全球轉播協議，據報導價值約為760億美元，將自2025-26直至2035-36賽季，為期11年，球團價值與球員薪資將因此水漲船高。

中央社引述法新社報導，NBA未來11年的轉播權將由迪士尼公司、美國國家廣播環球集團、亞馬遜 共同分享，美國與全球電視及串流媒體觀眾除了有更多比賽可看，這項新約還將提升每支球隊的價值，以及頂級明星的薪資。

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示，NBA與上述媒體達成的新全球媒體協議，將盡可能讓更多、更廣的美國與世界球迷更容易收看NBA賽事。他說：「這些合作夥伴將在各種不同平台播送內容，並幫助改變未來十年的球迷體驗。」

NBA拒絕了華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的一項提案，該提案希望以與亞馬遜所開條件相匹配的方式，將NBA轉播權保留在旗下的透納體育網（Turner Sports），但NBA認為華納兄弟探索公司所提的條件內容不足。

未來，迪士尼擁有的ABC與ESPN，仍將是美國球迷觀看NBA總決賽、聖誕節賽事，以及周三和周末比賽的電視來源。