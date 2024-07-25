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魔獸霍華德遇凱米颱風 延後抵台但5戰都能上陣

記者曾思儒／即時報導
TAT亞洲巡迴賽台北站受颱風影響調整賽程，仍維持5日比賽。(台灣野馬提供)
TAT亞洲巡迴賽台北站受颱風影響調整賽程，仍維持5日比賽。(台灣野馬提供)

受到凱米颱風侵襲全台影響，TAT亞洲巡迴賽台北站行程被打亂，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）等人原定航班遭取消，將延後來台，不過和台灣有深厚感情的霍華德不想影響球迷權益，調整賽程，確保自己5日賽程都能上場，再讓寶島球迷感受「魔獸」魅力。

TAT亞洲巡迴賽台北站預定26日開打，一路進行到8月1日，共有澳門黑熊、菲律賓三寶巖勇士、東海海盜、台北野馬、香港黑龍和菲律賓波拉火箭參賽，6隊將各進行5場賽事。

霍華德等人原定24日抵台，但因凱米颱風影響航班，包括「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook），以及外隊行程全數延誤。TAT亞洲巡迴賽台北站因此進行賽程調整，原訂26日賽程移到原本的休兵日31日，賽程與時間不變，開幕日改為27日，若球迷受影響將可全額退票。

作為台北野馬隊和聯盟股東的霍華德，TAT亞洲巡迴賽將再返寶島，心繫台灣的「魔獸」不希望原本買票的球迷因為受到颱風侵襲而影響權益，與主辦方趕緊溝通緊急應變措施，賽程調整後確定5場比賽都會出賽。

原本今(25)天下午舉行的賽事記者會，同樣因颱風影響延後到明天舉行。

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