NBA／選秀落選→拿肥約 塞爾蒂克4年4500萬 續約射手豪瑟

塞爾蒂克隊留下冠軍班底豪瑟。(美聯社)

上季奪下隊史第18座NBA 總冠軍的塞爾蒂克隊，持續留下冠軍班底，球隊和豪瑟（Sam Hauser）達成4年4500萬美元的延長合約協議，這是今年夏天「綠衫軍」續約的第3人，這也讓塞爾蒂克將付出超過2億的豪華稅。

豪瑟的經紀人格魯森（Jason Glushon）先透露豪瑟將續約的消息，這份合約將讓他和「綠衫軍」合作到2028到29賽季，寫下勵志故事。

豪瑟2021年NBA選秀會落選，但獲得塞爾蒂克賞賜，2021到22年菜鳥球季就有4成32的外線命中率表現，上季外線更出手465球，且有4成24命中率，是聯盟超過400次三分球出手球員中的第4佳命中率，成為「綠衫軍」重要射手。

根據統計，26歲的豪瑟去年還有179球是接球後立刻出手命中的三分球，是聯盟第6高；他上季還有單場10顆三分球紀錄，加入布朗（Jaylen Brown）和史馬特（Marcus Smart）行列，成為隊史第3人。

續約豪瑟前，綠衫軍先用5年3.15億的超頂薪合約留下泰托姆（Jayson Tatum），另和懷特（Derrick White）簽下4年1.25億合約，加上豪瑟的新約，綠衫軍2025到26賽季薪資總額預計達到2.25億，將使他們另外支付2.1億的豪華稅，兩者相加成為聯盟歷史新高。