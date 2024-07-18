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WNBA／超級新秀克拉克單場19助攻 打破聯盟紀錄

中央社／台北18日電
克拉克18日送出破聯盟歷史紀錄的19次助攻。(美聯社)
克拉克18日送出破聯盟歷史紀錄的19次助攻。(美聯社)

效力於美國女子職籃WNBA印第安那狂熱隊的超級新秀克拉克（Caitlin Clark），18日在對上達拉斯機翼時，送出破聯盟歷史紀錄的19次助攻，只可惜球隊仍以93比101落敗。

這場比賽也是WNBA為了巴黎奧運停賽1個月前的最後一場比賽。

狂熱隊在上半場就以46比54落後，第3節末到第4節初的一波小高潮，讓狂熱一度以82比76取得全場最大的6分領先。

沒想到雙方在終場前2分22秒戰成93比93平手時，機翼隊一波8比0的攻勢直接收尾，順利留下這場主場勝利。

今年WNBA的選秀狀元克拉克打了40分鐘，全場19投10中，個人不但拿下24分，還送出破聯盟紀錄的19次助攻。根據ESPN報導，過去聯盟單場助攻紀錄，是在2020年由范德士（Courtney Vandersloot）締造的18次助攻。

另外，克拉克在本場比賽個人得分加上助攻隊友得分，合計包辦66分，同樣也打破聯盟紀錄。2006年，當時效力於鳳凰城水星的陶勒西（Diana Taurasi），曾締造過單場個人得分加上助攻隊友得分合計65分的紀錄。

這也是克拉克在本季第2場至少20分、15助攻的比賽，她幫助隊友、禁區主力波士頓（Aliyah Boston）攻下生涯新高的28分，其中的9分就跟克拉克有關。

波士頓賽後接受ESPN訪問時笑說：「我猜她（克拉克）一定會認為這毫無意義，但我自己覺得很酷。」

克拉克表示，「我只是努力幫助球隊和隊友取得成功，我的眼睛總是盯著禁區球員，尤其是波士頓。」克拉克也成為聯盟史上，首名完成單季400分、200次助攻的新秀。

波士頓 巴黎奧運

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