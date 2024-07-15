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NBA／稱雷納德退訓是美國隊獨斷決定 快艇總裁坦言失望

記者劉肇育／即時報導
快艇總管打臉美國隊，稱明星前鋒雷納德退出的決定與球團無關。 (美聯社)
快艇總管打臉美國隊，稱明星前鋒雷納德退出的決定與球團無關。 (美聯社)

美國男籃在上周宣布將快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）替換改由塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）頂替，並暗示這是快艇球團以及美國隊高層一同做出的決定，不過在今天卻遭到快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）否認，指出雷納德遭到撤換完全是美國隊獨斷的決定，讓他感到相當失望。

雷納德在日前加入美國男籃移訓後，在上周與加拿大的熱身賽前卻傳出遭到撤換的消息，當時美國隊在聲明中指出，會做出這樣的決定是快艇球團以及美國隊高層在觀看了雷納德於訓練營期間的移動與比賽方式後，一同做出的決定。

聲明一出後也引發議論，一方面認為雷納德在過去幾年飽受傷病所苦，已經連續7個賽季出賽未達70場，而今年好不容易出賽達到近年新高的68場，快艇球團不願讓他冒著受傷的風險也是情由可原，但也有一方認為美國隊與快艇並未尊重雷納德想為美國隊效力的個人意願。

不過快艇總裁法蘭克在今天受訪時則強調，雷納德之所以退訓與他本人或是快艇球團並無關係，都是美國男籃自行做出的獨斷決定，「這是美國籃協的決定，坦白說我對這個決定感到失望，雷納德渴望上場比賽，我們也是這樣希望，前兩次練球我都在場，他看起來非常好，他充分想要參與所有的過程，第三次訓練我並不在，他們就作出了不同的決定，我曾向他們表示，希望他們給雷納德更多時間。」

法蘭克指出，雷納德膝傷並沒有影響到他的場上表現，他也拒絕透露雷納德是否在加入集訓前曾接受過任何有關右膝蓋的治療或是手術，「我不會透露這些具體細節，但我要說的是他花很多時間為此準備，他在訓練中看起來是相當不錯的。」

法蘭克最後也強調，如果快艇一開始就不打算讓雷納德打奧運，那根本不會讓他投入美國隊的集訓，「如果我們對他是否能夠完成整段奧運集訓與出賽沒有信心，那他就不會出現在訓練營。」

快艇 奧運 加拿大

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