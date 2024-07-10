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NBA／綠衫軍剛奪總冠軍 老闆要賣球隊 富比世估價47億

中央社／波士頓9日電
波士頓塞爾蒂克老闆葛羅斯貝克。(美聯社)
波士頓塞爾蒂克老闆葛羅斯貝克。(美聯社)

NBA波士頓塞爾蒂克不久前剛拿下隊史第18座總冠軍創紀錄，老闆葛羅斯貝克便宣布將賣球隊。葛羅斯貝克今天在CNBC訪問中說，他希望以創紀錄的價格出售。

路透報導，NBA球隊最高售價紀錄是美國富豪伊許比亞（Mat Ishbia）以40億美元買下鳳凰城太陽所創下，但若葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）希望放眼更高價格，所有北美運動隊伍紀錄是60.5億美元，這是費城76人老闆哈瑞斯（Josh Harris）和他的投資人團隊去年買下職業美式足球聯盟NFL球隊華盛頓指揮官（Washington Commanders）的價格。

葛羅斯貝克談到爭取創紀錄價格時說：「我對未來沒想太多，但我是個好勝的人，何不拚看看？我的意思是，如果要記分，每項都要有紀錄。」

「富比世」（Forbes）雜誌最近評估NBA球隊價值排行榜，將塞爾蒂克列為第4名，估價47億美元，僅次於金州勇士、紐約尼克和洛杉磯湖人。

葛羅斯貝克證實他打算分兩階段出售球隊，首先將家族控制的51%多數股權脫手。第2階段主要是出售少數合夥人持有的另外49%股權，不過少數股東佩格琉卡（Steve Pagliuca）已宣布他有興趣競標多數股權。

63歲的麻州人葛羅斯貝克打算當塞爾蒂克老闆到2028年。

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