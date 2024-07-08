NBA／夏聯才第2天 布朗尼就掛傷缺陣 湖人遭勇士痛宰

布朗尼(右)夏季聯賽初登場，先發上場22分鐘僅拿4分。(路透)

夏季聯賽才第二天，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）就因左膝腫脹缺賽，湖人 也以68：92慘敗勇士 。

湖人夏季聯賽首戰以94：108不敵國王，布朗尼上場22分鐘，9投2中，只拿4分2籃板2助攻1抄截，讓湖人發展聯盟教練強森（Dane Johnson）直言，布朗尼要學習的東西還很多。

據ESPN報導，7日湖人背靠背出戰勇士，布朗尼因左膝輕微腫脹缺席比賽，被認為是預防性，他預計會出戰11日面對熱火的比賽。

湖人7日出戰勇士，團隊整體命中率僅25%，三分命中率11.8%，以68：92遭勇士痛宰。湖人第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）在比賽中上演暴扣，全場13投3中，拿到12分2籃板1助攻2抄截。

不過對於兒子的掙扎表現，詹姆斯認為夏季聯賽數據如何不重要，重點是要在過程中持續學習成長。

「對於夏季聯賽的比賽來說，打得好壞並不重要，」詹姆斯說，「我只希望他持續從練習、影片會議和個人訓練中成長。你無法把夏季聯賽的所有數據帶到賽季裡，所以他唯一該做的就是變得愈來愈好。」

湖人在加州 經典賽接下來還會面對勇士和熱火，之後就前往拉斯維加斯夏季聯賽，首戰將面對休士頓火箭。