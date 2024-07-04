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NBA／2年1.04億… 詹皇續留湖人 想再挑戰紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯與湖人達成續約協議。 （路透資料照片）
詹姆斯與湖人達成續約協議。 （路透資料照片）

就在湖人幾個補強目標都落空的情況下，詹姆斯（LeBron James）的降薪宣言形同無用武之地。根據消息，詹姆斯決定以2年1.04億美元頂級合約，繼續留守湖人，有望和大兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰寫下歷史紀錄。

詹姆斯先前已經放棄下一個賽季價值5140萬美元的球員選項，而在這份新合約中，將會包含交易否決權，且第2年為球員選項。

儘管透過經紀人保羅（Rich Paul）宣告為了支持湖人自由市場補強陣容，願意降薪的立場，但在哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）三大目標都已經確定合約情況下，新人選德羅展（DeMar DeRozan）也看似沒有進展。這讓詹姆斯最終和湖人達成續約協議。

詹姆斯上個賽季成為史上首位突破40000分的球員，也是史上唯一一個達成40000分、10000助攻、10000籃板的球員，在例行賽和季後賽多項數據獨佔鰲頭。此外，詹姆斯更成為史上第一位20次入選明星賽的球員，且連續20年被選進年度最佳陣容，寫下極為罕見的不老傳說。

39歲的詹姆斯至今仍未見衰退情況，上季仍繳出場均25.7 分8.3 助攻和7.3 籃板，三分球命中率創生涯新高。

下個賽季將會是詹姆斯生涯第22個賽季，將追平卡特（Vince Carter）出戰最多賽季的紀錄；且當兩年合約走完，詹姆斯也將獨居史上第一。

加上這筆合約，詹姆斯生涯總薪資將超過5.8億美元，成為有史以來薪資最高的球星。

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