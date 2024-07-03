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NBA／走了湯普森 勇士補進安德森

記者蔡佳霖、曾思儒／綜合報導
安德森轉戰勇士。（美聯社）
安德森轉戰勇士。（美聯社）

告別湯普森（Klay Thompson）和保羅（Chris Paul）之後，勇士先是用中產價碼簽下後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），2日又以3年2700萬美元的合約引進上季效力灰狼的前鋒安德森（Kyle Anderson）。

據悉，勇士和灰狼將採取先簽後換的方式進行，勇士會送出一個未來二輪選秀權的互換權利，以及一些現金；同時勇士也會用湯普森離開後所產生的交易特例，來滿足安德森的合約。有消息人士指出，該合約第3年為非保障。

現年30歲的安德森，生涯先後待過馬刺、灰熊和灰狼，上季場均拿下6.4分4.2助攻3.5籃板。

經過陣容方面的變動，勇士下季可能會以柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）為先發，搭配傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、梅爾頓、安德森、小裴頓（Gary Payton II）、穆迪（Moses Moody）、魯尼（Kevon Looney）等。

隨著湯普森（Klay Thompson）加入獨行俠，「水花兄弟」正式拆夥，一起征戰13季的柯瑞（Stephen Curry）連發出30張有湯普森的照片，並感性寫下「永遠的水花兄弟」。

湯普森透過先簽後換的方式，以3年5千萬美金轉戰獨行俠，消息一出勇士球團發出感謝文，並承諾退休湯普森的11號背號，後場好搭檔柯瑞也透過社群平台表達對湯普森的想念。

柯瑞先是連發30張照片，包括和湯普森在勇士奪冠的合照，「改變了整個彎曲，改變了比賽的方式，殺手湯普森是一切的中心，謝謝你的一切，兄弟，去享受籃球，做你擅長的事情。」柯瑞最後更感性寫下「永遠的浪花兄弟」，送走一起摘下4冠的湯普森。

勇士 柯瑞 退休

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