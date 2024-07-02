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NBA／湯普森轉戰獨行俠 柯瑞連發照片：永遠的浪花兄弟

記者曾思儒／即時報導
柯瑞不捨K湯離去。（路透）
柯瑞不捨K湯離去。（路透）

隨著湯普森（Klay Thompson）加入獨行俠，「浪花兄弟」正式拆夥，一起征戰13季的柯瑞（Stephen Curry）一連發出30張有湯普森的照片，並感性寫下「永遠的浪花兄弟」。

湯普森透過先簽後換的方式，以3年5000萬美元轉戰獨行俠，消息一出勇士球團發出感謝文，並承諾退休湯普森的11號背號，後場好搭檔柯瑞也透過社群平台表達對湯普森的想念。

柯瑞先是連發30張照片，包括和湯普森在勇士奪冠的合照，還有場外一起打高球、明星賽同隊以及美國隊奪冠等照片，最後寫下：「會想念你的，儘管我們不能一起完成這趟旅程，我們做過的永遠不會複製，無法想像和你、和（格林）有更好的旅程。」

「改變了整個彎曲，改變了比賽的方式，殺手湯普森是一切的中心，謝謝你的一切，兄弟，去享受籃球，做你擅長的事情。」柯瑞最後更感性寫下「永遠的浪花兄弟」，送走一起摘下4冠的湯普森。

湯普森2011年加入勇士，菜鳥年場均就有投進6.8顆三分球、命中率4成14的表現，和柯瑞一起用三分球改變聯盟生態，「浪花兄弟」成最有觀賞性的後場組合之一。

柯瑞 勇士 退休

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