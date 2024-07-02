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NBA／湯普森3年5000萬轉戰獨行俠 浪花兄弟拆夥

記者曾思儒／綜合報導
湯普森確定將離開勇士。（路透資料照片）
湯普森確定將離開勇士。（路透資料照片）

確定和勇士隊分道揚鑣，湯普森（Klay Thompson）將到獨行俠隊，雙方達成3年5000萬美元合約共識，湯普森將到達拉斯開啟第14個賽季。

ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湯普森這份合約經過經紀人羅倫斯（Greg Lawrence）協商，這份合約是「先簽後換」，原本獨行俠的格林（Josh Green）將被送到黃蜂，換來兩個第二輪選秀權。

勞倫斯和湯普森和獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）碰面，討論雙方合作關係，如今談妥，代表原本爭取湯普森的湖人隊期待落空。

湯普森生涯前13個賽季都在勇士度過，助隊打下4座總冠軍，但上季雙方關係就出現變化，湯普森更被放到板凳，儘管球團和總教練柯爾（Steve Kerr）都向湯普森喊話希望他留下，也沒改變「浪花兄弟」拆夥結果。

泰托姆 5年3.14億續約

此外，包含沃納羅斯基在內的多家媒體已經報導，26歲的泰托姆決定和「綠衫軍」續約，價值至少5年3億1400萬美元，包括球員選項和交易條款；另有其他報導指出，此份合約至少3億1500萬美元，不論如何都超過去年隊友布朗（Jaylen Brown）簽下的5年3億400萬美元合約。

泰托姆總冠軍賽繳出場均22.2分、7.8籃板、7.2助攻成績單，是球隊18冠功臣之一。

泰托姆在2017年選秀會被「綠衫軍」挑中，生涯已經5度入選全明星賽、4次進入年度陣容，過去3季都入選年度第一隊，同時是東京奧運美國隊金牌班底，巴黎奧運也將和美國隊挑戰衛冕。

去年泰托姆聯兩季獲得年度第一隊時，讓他2025到26賽季的薪資上限可再增加35%，獲得破紀錄高價新約就可預期。

巴黎奧運 勇士 東京奧運

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