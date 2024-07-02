NBA／超越隊友布朗 泰托姆獲破紀錄5年3億1400萬天價合約

泰托姆26歲奪冠又拿最大合約，可謂雙喜臨門。(路透)

剛助塞爾蒂克奪下隊史第18座總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum），同意簽下一份5年至少3億1400萬美金的頂薪合約，創下NBA最豐厚合約紀錄。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在內的多家媒體已經報導，26歲的泰托姆決定和「綠衫軍」續約，價值至少3億1400萬美金，包括球員選項和交易條款；另有其他報導指出，此份合約至少3億1500萬美金，不論如何都超過去年隊友布朗（Jaylen Brown）簽下的5年3億400萬美金合約。

泰托姆總冠軍賽 繳出場均22.2分、7.8籃板、7.2助攻成績單，是球隊18冠功臣之一；他在2017年選秀會被「綠衫軍」挑中，生涯已經5度入選全明星賽、4次進入年度陣容，過去3季都入選年度第一隊，同時是東京奧運 美國隊金牌班底，巴黎奧運 也將和美國隊挑戰衛冕。

去年泰托姆聯兩季獲得年度第一隊時，讓他2025到26賽季的薪資上限可再增加百分之35，獲得破紀錄高價新約就可預期。

Breaking: Jayson Tatum has agreed on a five-year, $314 maximum contract extension with the Celtics, including a player option and trade kicker, sources tell @wojespn.



Deal is the biggest in NBA history. pic.twitter.com/IwGo8qzs5u — ESPN (@espn) 2024年7月1日

年僅26歲又121天的泰托姆，比歷史上許多巨星都更早嚐到冠軍滋味，可說是意氣風發；儘管過程中沒有伴隨著拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP，但這或許也會成為他未來持續茁壯的最佳動力。

就在奪冠和史上最大合約的加持下，泰托姆眼前還有一個重要目標，便是協助美國隊在巴黎奧運完成金牌五連霸。若能實現，泰托姆也將以一個完美句點結束夢幻般的2023-24年賽季。

Well let’s do this…..



Jayson Tatum age 26

1x Gold Medal

NBA champion (2024)

5× NBA All-Star (2020–2024)

1x All-Star MVP

1x ECF MVP

NBA All-Star Game MVP (2023)

3× All-NBA First Team (2022–2024)

All-NBA Third Team (2020)

NBA All-Rookie First Team (2018)



Jimmy Butler by age… https://t.co/Rty2En5jlD pic.twitter.com/g35KSn8Hmt — CELTICS ☘️ BANNER 19 (@BiggLynch) 2024年7月1日