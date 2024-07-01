NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠
確定和勇士隊分道揚鑣，湯普森（Klay Thompson）將到獨行俠隊，雙方達成3年5000萬美金合約共識，湯普森將到達拉斯開啟第14個賽季。
ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湯普森這份合約經過經紀人羅倫斯（Greg Lawrence）協商，這份合約是「先前後換」，原本獨行俠的格林（Josh Green）將被送到黃蜂，換來兩個第二輪選秀權。
勞倫斯和湯普森和獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）碰面，討論雙方合作關係，如今談妥，代表原本爭取湯普森的湖人隊期待落空。
湯普森生涯前13個賽季都在勇士度過，助隊打下4座總冠軍，但上季雙方關係就出現變化，湯普森更被放到板凳。由於傷勢和老化問題，湯普森度過一個表現低迷的合約年賽季，特別是附加賽的0分慘澹演出，這讓他與勇士之間的續約問題出現不少想法落差。在雙方出現矛盾情況下，包含湖人、快艇、獨行俠、魔術等都傳出有意延攬這位射手，甚至面臨豪華稅壓力的勇士也都做好了雙方分手的準備。
儘管球團和總教練柯爾（Steve Kerr）都向湯普森喊話希望他留下，也沒改變「浪花兄弟」拆夥結果。
儘管湖人展現積極邀約的態度，但湯普森仍決定前進達拉斯，其中主要因素在於他認為獨行俠的競爭優勢更好，此外還有德州較優渥的稅收優勢。
2011年以首輪第11順位加入勇士後，湯普森累積效力13個賽季，一共793場出賽中，場均19.6分3.5籃板2.3助攻，三分命中率達41.3%。累積2481顆三分球，居史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。
湯普森與柯瑞（Stephen Curry）合組火力兇猛的「浪花兄弟」，可說是開創聯盟大三分時代的來臨，與格林（Draymond Green）合組三巨頭更在8年間聯手拿下4座總冠軍，打造勇士王朝盛世。
據統計，勇士三巨頭在例行賽和季後賽期間合力拿下518場勝利，排名史上第6，其中季後賽累積98勝，也是史上第3多的三巨頭組合。4座總冠軍和馬刺三巨頭並列，NBA近50年來奪冠次數最多的三人組。
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