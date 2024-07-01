NBA／勇士三巨頭解體 湯普森3年5000萬美金 轉戰獨行俠

湯普森(中)轉戰達拉斯，勇士三巨頭宣告解體。(路透)

確定和勇士 隊分道揚鑣，湯普森（Klay Thompson）將到獨行俠隊，雙方達成3年5000萬美金合約共識，湯普森將到達拉斯開啟第14個賽季。

KLAY THOMPSON SIGNS WITH THE MAVS 🚨🚨🚨



A fresh start for the Warriors LEGEND 🤩



(per @wojespn, via @bballforever_) pic.twitter.com/PTbIzvR8F9 — Overtime (@overtime) 2024年7月1日

ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湯普森這份合約經過經紀人羅倫斯（Greg Lawrence）協商，這份合約是「先前後換」，原本獨行俠的格林（Josh Green）將被送到黃蜂，換來兩個第二輪選秀權。

勞倫斯和湯普森和獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）碰面，討論雙方合作關係，如今談妥，代表原本爭取湯普森的湖人 隊期待落空。

湯普森生涯前13個賽季都在勇士度過，助隊打下4座總冠軍，但上季雙方關係就出現變化，湯普森更被放到板凳。由於傷勢和老化問題，湯普森度過一個表現低迷的合約年賽季，特別是附加賽的0分慘澹演出，這讓他與勇士之間的續約問題出現不少想法落差。在雙方出現矛盾情況下，包含湖人、快艇、獨行俠、魔術等都傳出有意延攬這位射手，甚至面臨豪華稅壓力的勇士也都做好了雙方分手的準備。

儘管球團和總教練柯爾（Steve Kerr）都向湯普森喊話希望他留下，也沒改變「浪花兄弟」拆夥結果。

儘管湖人展現積極邀約的態度，但湯普森仍決定前進達拉斯，其中主要因素在於他認為獨行俠的競爭優勢更好，此外還有德州較優渥的稅收優勢。

The Dallas Mavericks just landed one of the greatest shooters of all time, Klay Thompson.



Going to be wild watching him next to Luka Doncic next season. Thompson is going to be getting so many open looks.



Huge get for Dallas.



pic.twitter.com/fnFd1xal4I — Noah Weber (@noahweber00) 2024年7月1日

2011年以首輪第11順位加入勇士後，湯普森累積效力13個賽季，一共793場出賽中，場均19.6分3.5籃板2.3助攻，三分命中率達41.3%。累積2481顆三分球，居史上第6，總得分15531分則排名隊史第6。

湯普森與柯瑞（Stephen Curry）合組火力兇猛的「浪花兄弟」，可說是開創聯盟大三分時代的來臨，與格林（Draymond Green）合組三巨頭更在8年間聯手拿下4座總冠軍，打造勇士王朝盛世。

Klay Thompson: Warriors legend 🏆🏆🏆🏆



End of an era. pic.twitter.com/xdPWP1fWQo — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年7月1日

據統計，勇士三巨頭在例行賽和季後賽 期間合力拿下518場勝利，排名史上第6，其中季後賽累積98勝，也是史上第3多的三巨頭組合。4座總冠軍和馬刺三巨頭並列，NBA近50年來奪冠次數最多的三人組。