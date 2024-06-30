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NBA／詹皇被爆「睡了新隊友媽媽」 正宮哭笑不得

體育新聞組／綜合報導
布朗尼將穿9號湖人戰袍。（圖截自湖人官網）
布朗尼將穿9號湖人戰袍。（圖截自湖人官網）

超級球星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）在今年選秀會上「順利」以第二輪55順位被湖人挑走，成就史上首次父子同隊並肩作戰的歷史事蹟，也被視為是一段佳話。

不少球員也都發文恭喜詹姆斯圓夢，像是拉文（Zach LaVine）就坦言很難想像兩個兒子和自己同台較勁的畫面；穆雷（Jamal Murray）則說，當詹姆斯看到兒子穿著和他一樣的球衣上場時肯定非常欣慰。

而在布朗尼被湖人挑走後，就有一位媒體人謝拉（Steven Cheah）發文調侃：「有人發現詹姆斯和他新隊友的媽媽睡在一起。」看似爆狠料的一句話，卻馬上讓很多網友心領神會，吸引超過750萬瀏覽數。

有趣的是，當事人、也就是詹姆斯的妻子薩瓦娜（Savannah James）還直接轉發了這個動態，並配上了一個哭笑不得的表情符號。這也讓網友大呼：「笑死」、「懂玩梗」、「不止睡，還生了兩個兒子。」

能夠看到自己兒子和丈夫竟可以身處同一隊，有望一同奮戰，作為母親，薩瓦娜可說是歷經一個充滿溫情且難以忘懷的夜晚。她在IG也發了多張詹姆斯父子的照片，見證兒子的成長、走過死劫，如今更要祝福他邁向人生另一個重要階段。

另外，湖人也正式宣佈，布朗尼將會穿上9號紫金戰袍，至於背面則會印上「小詹姆斯（James Jr.）」。

布朗尼高中和大學時分別穿過0號和6號球衣，6號球衣因「指環王」傳奇球星羅素（Bill Russell）過世，已被聯盟永久封印。

過去湖人隊史曾有范艾克索（Nick Van Exel）、巴恩斯（Matt Barnes）、朗度（Rajon Rondo）等穿上9號球衣，甚至來自中國的孫悅也是9號；至於湖人首輪17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）則是選擇了4號球衣。

詹姆斯與家人合影。 （路透資料照片）
詹姆斯與家人合影。 （路透資料照片）

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