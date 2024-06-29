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NBA／喬治投身自由市場 新東家是快艇、76人還是魔術？

記者曾思儒／即時報導
喬治將投身自由市場。（路透）
喬治將投身自由市場。（路透）

快艇隊球星喬治（Paul George）成為NBA今年夏天自由市場的最大牌球星之一，根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）得到的消息，喬治已經拒絕4870萬美元的球員選項，成為自由球員，這兩天將和快艇、76人和魔術隊碰面。

34歲的喬治上季例行賽出賽72場，出賽場次是2019到20年賽季交易到快艇後最多，場均繳出22.6分、5.2籃板和3.5助攻，投籃命中率4成71是生涯新高，外線命中率也達4成13，罰球命中率9成07；他拒絕球員選項後，快艇也無法以他為交易籌碼。

快艇今年1月已經和雷納德（Kawhi Leonard）完成3年1億5300萬美元續約，當時喬治還表示自己很快也會續約，有機會拿到4年2億2100萬美元的頂薪合約，但雙方並沒達成共識，讓喬治選擇成為自由球員。

快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）前兩天才高喊「我們愛喬治」，希望能留下當家球星，但也表示合約是在商言商，明白喬治有自己考量，「我們希望他決定留下來，他很棒，是全明星球員，是聯盟最棒的攻守球員之一，是很棒的人，有很好的家庭，所以我們希望他留下來，但也會尊重他的選擇。」

喬治在2010年選秀會第10順位被溜馬隊挑中，2017年被交易到雷霆隊，兩年後再轉戰快艇，目前是聯盟唯8曾9度入選全明星賽的選手，另外7人是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、「大鬍子」哈燈（James Harden）、保羅（Chris Paul）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）及戴維斯（Anthony Davis）。

快艇 柯瑞 NBA

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