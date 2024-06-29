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NBA／向灰熊莫蘭特拜碼頭 周志豪：他是聯盟最佳後衛

記者劉肇育／即時報導
樂透順位加入灰熊的周志豪，可說是跌破外界眼鏡。（路透）
樂透順位加入灰熊的周志豪，可說是跌破外界眼鏡。（路透）

灰熊隊在今年NBA選秀會上以首輪第9順位選入加拿大華裔中鋒周志豪（Zach Edey），28日灰熊球團也為他與兩位二輪新秀一同舉行介紹會，其中周志豪在談到將與灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）合作時，也不忘先「拜碼頭」，直呼莫蘭特是聯盟最佳後衛。

灰熊今年在選秀會上一口氣補進三名球員，其中又以來自普渡大學的中鋒周志豪最受關注，身高224公分的他大學最後一年繳出平均25.2分、12.2籃板、2.2阻攻以及2助攻的亮眼數據，儘管移動速度偏慢的問題將會成為他適應NBA的一大課題，但在禁區的破壞力也成為他獲得灰熊青睞的主因。

在介紹會上周志豪直言相當期待為灰熊出賽，尤其灰熊從他大二賽季時就開始關注他，不過在今年選秀權他卻沒有收到任何來自灰熊的訊息，這也讓他直言被選上時有點措手不及，「他們打得很好，也是一支讓我感到興趣的球隊，今年我其實有點失望，因為直到選秀前我都沒有收到他們的訊息，但在選秀會當天我中選了，這讓我有點措手不及，已經沒什麼值得更開心的事情了。」

在談到將與灰熊一哥莫蘭特搭並肩作戰時，周志豪也說：「能和莫蘭特一起打球是令人興奮的，他是這個聯盟中最好的後衛，他能夠在進攻端承受壓力，做所有他能做的事情，這會讓我在場上變得更加容易。」

而周志豪日前也被加拿大男籃隊列入今年巴黎奧運的20人名單，但對於最終是否參賽，他也強調必須在與灰熊球團進行溝通後再做決定。

談到周志豪的加入，灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）說：「作為一名球員和一個人，我認為他有很多特質讓我們愛上他，在他大學如此成功的水平上，我們將會不斷刺激和挑戰他，幫助他適應NBA比賽。」

NBA 加拿大 巴黎奧運

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