NBA／塞爾維亞主帥讚：今年美國隊 超越92夢幻隊

美國隊派出一時之選瞄準奧運金牌五連霸。（圖截自影片）

美國隊在今年巴黎奧運 集結詹姆斯（LeBronJames）、柯瑞 （Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（AnthonyDavis）等超級巨星，可說是未打先轟動。就連同組對手塞爾維亞的總教練佩西奇（Svetislav Pesic）都直呼，這支一時之選的美國隊要比92年夢幻隊還更好。

佩西奇曾在1992年奧運擔任德國 隊的主帥，當時他們慘敗夢幻隊43分之多；先不論這是否為佩西奇的「捧殺法」，但他表示：「雖然我們沒有關注和討論今年這支美國隊，但他們比1992年的夢幻隊還要更好。」

在92年夢幻隊正式進入名人堂後，加上美國隊後期的輸球，基本上夢幻隊的名號已經僅止於1992年。不過詹姆斯與柯瑞的合體，也不禁讓人拿來和過去打出主宰力的幾支美國隊作比較。

佩西奇表示，當年大家都只想搶著跟夢幻隊合照，世界上也沒有其他更好的球員了。「不過我們現在不會想要這樣。」佩西奇說。

對於佩西奇的稱讚，美國男籃主帥柯爾（Steve Kerr）則認為當今的美國隊和92年夢幻隊相比，NBA全球化和普及程度無疑是最明顯的不同。

「我認為從職業成就的角度來看，這支球隊可能是自1992年夢幻隊以來，獲得最多榮譽的球隊。不同之處在於，1992年的籃球普及度和全球化方面，遠沒有現在這麼好。」柯爾說。

由於世界籃球與美國籃球整體實力的快速拉近，如今美國隊已經難以獨步天下，先前金牌4連霸過程中，已經陸續面臨到輸球的險境；如今為了捍衛金牌連霸之路，美國隊可說是派出當今一時之選的陣容，就看其他列強要如何因應了。