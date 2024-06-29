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NBA／維金斯不打奧運 加拿大砲轟勇士阻擋

記者劉肇育／綜合報導
勇士隊前鋒維金斯傳將婉拒代表加拿大參加奧運。（美聯社）
勇士隊前鋒維金斯傳將婉拒代表加拿大參加奧運。（美聯社）

暌違24年將再度站上奧運舞台的加拿大男籃隊，在日前公布的20人名單中匯集了12位的NBA球員，展現對於今年奧運頒獎台的企圖心，不過卻傳出勇士隊前鋒維金斯（Andrew Wiggins）將婉拒參賽，讓加拿大男籃總管巴瑞特（Rowan Barrett）砲轟遭到勇士球團的刻意阻攔。

加拿大男籃去年在世界盃拿下隊史最佳的銅牌，讓他們對於今年的巴黎奧運充滿期待，尤其他們前一次在奧運舞台登場已必須追溯到24年前的雪梨奧運，今年巴黎奧運勢必會組成最佳陣容迎戰。

不過在今天卻傳出勇士前鋒維金斯將確定不會在奧運披上加拿大戰袍，無緣與亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、穆雷（Jamal Murray）等人攜手為加拿大出征。

對此，加拿大男籃總經理巴瑞特就痛斥維金斯的缺陣與勇士的刻意阻攔有關，「維金斯的狀態很好，我們一直和他保持聯繫，他已經維持訓練好幾周了，並為這次的比賽作好準備。不過在訓練營開始前的一、兩天，我們接到勇士隊的電話，說他們要阻止他參賽。所以在我看來這不是維金斯自己的決定，而是勇士球團的決定，所以他將不會與我們在一起。」

不過對於這樣的指控，勇士球團則是重申是球團與維金斯討論後的共同決定，而非球團單方面決議。

維金斯前一次代表加拿大國家隊參賽以經是2021年的奧運資格賽，對於他將再度缺席，巴瑞特說：「我為他感到失望，過去幾年他經歷了很多，他的母親是一名奧運國手，這是他一直期待並努力的方向。」

巴黎奧運 勇士 加拿大

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