我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

NBA／19歲里薩赫獲選秀狀元 連2年被法球員攻占

記者劉肇育／綜合報導
法國球員里薩赫成為今年選秀狀元。 （路透）
法國球員里薩赫成為今年選秀狀元。 （路透）

2024年NBA選秀會在布魯克林登場，其中第一位登場、手握狀元籤的老鷹，最終唱名法國球員里薩赫（Zaccharie Risacher）成為今年選秀狀元，也讓NBA選秀會連續兩年都由法國球員成為選秀狀元，加上巫師以榜眼籤選入同樣來自法國的薩爾（Alex Sarr），讓法國球員成為近兩年NBA選秀會的焦點。

NBA選秀會今年分為兩天進行，其中首輪選秀26日在籃網主場巴克萊中心登場，在聯盟主席席佛（Adam Silver）短暫致詞後，隨即由手握狀元籤的老鷹進入選擇時間，最終老鷹也選擇來自法國的里薩赫成為今年選秀狀元。

19歲的里薩赫出生於西班牙，父親也曾經是一名職業籃球員，在西班牙生活3年後他就回到法國里昂，里薩赫身高206公分、體重88公斤，是一名具備三分球能力與組織進攻的側翼球員，加上擁有優秀的防守意識，有機會成長為頂尖的3D球員，不過缺乏自主進攻能力以及身材過於單薄的問題，將成為他進入NBA的兩大課題。

至於首輪第二順位的巫師，則是選入同樣來自法國的213公分長人薩爾，來自籃球世家的他，4歲就開始接觸籃球，並在2019年加入皇家馬德里俱樂部青年隊，過去一年他則是代表澳洲伯斯野貓隊出賽，繳出平均9.4分、4.3籃板、1.5阻攻的數據，高大的身材搭配上極佳的運動能力，讓薩爾在場上能有相當大的防守範圍與協防能力，不過進攻手段仍較為缺乏。

而首輪第三順位火箭則是選進來自來自肯塔基大學的射手謝普得（Reed Sheppard），他今年代表肯塔基出賽33場繳出平均12.5分、4.1籃板、4.5助攻、2.5抄截的全能成績單，且三分球命中率高達5成21，快速的出手與高出手點是其兩大特色，在火箭後場已經有格林（Jalen Green）與范弗利特（Fred VanVleet）兩名破壞力十足的後衛下，謝普得的外線投射能力將有機會獲得重用。

NBA 澳洲 皇家

上一則

NBA／尼克砸2.1億留住阿努諾比

下一則

MLB／大谷25轟 連10戰有打點刷新道奇104年隊史

延伸閱讀

NBA選秀狀元連兩年選法國人 老鷹挑中19歲里薩赫

NBA選秀狀元連兩年選法國人 老鷹挑中19歲里薩赫
NBA／率灰狼淘汰金塊 教頭芬奇續約4年

NBA／率灰狼淘汰金塊 教頭芬奇續約4年
NBA／老鷹3%神抽無用？法國狀元熱門不願試訓

NBA／老鷹3%神抽無用？法國狀元熱門不願試訓

停課、禁入公園... 阿富汗3年來70政策壓迫女性挨轟

停課、禁入公園... 阿富汗3年來70政策壓迫女性挨轟

熱門新聞

巴黎奧運為減少碳排放，選手村房間不裝空調，只提供電扇。(美聯社)

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調

2024-06-21 20:25
領著底薪的豪瑟在總冠軍賽期間表現優異。（美聯社）

NBA／綠衫軍瞄準連霸 欲先續約替補神射

2024-06-22 02:00
詹皓晴（右）和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。圖／劉雪貞提供（資料照）

柏林女網／中國金花組合 拍下詹皓晴台俄搭檔奪冠

2024-06-23 14:19
林書豪（左）和林書緯相擁慶祝。（記者季相儒／攝影）

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

2024-06-20 10:31
「C羅」羅納度。(美聯社)

20年後 C羅還是那個少年

2024-06-19 02:50
塞爾蒂克奪冠，勇士隊格林卻不看可以建立王朝。 （歐新社）

NBA／綠衫軍建王朝？ 格林：勇士難複製

2024-06-21 02:26

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？