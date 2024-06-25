NBA／湯普森談約卡關 柯爾打溫情牌：我們都希望他回來

湯普森。(美聯社)

勇士 隊當家球星湯普森（Klay Thompson）和球隊續約「卡關」，球隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在受訪時公開向湯普森溫情喊話，希望湯普森回到灣區 ，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直白說，希望湯普森留下來，不管團隊或個人都想和湯普森繼續合作。

柯爾上節目「The Jim Rome Show」時提到，NBA是職業運動，一切在商言商，涉及到錢時總會有些「不舒服的時刻」，但湯普森在勇士是「不可或缺」的一份子，不僅僅是一起打下好幾個冠軍，「更重要的事，他和灣區有很緊密的連結，和球隊、隊友也是，所以我們渴望湯普森回來，我自己也是。」

「我們會繼續和他溝通，而他將作出決定，但我們真的希望他回來，他可是湯普森。」柯爾說。

34歲的湯普森上一張合約是2019年和勇士簽下的1億9千萬美元大約，但新合約目前仍喬不攏。今年已是湯普森在柯爾麾下征戰10個賽季，他和柯瑞 （Stephen Curry）及格林（Draymond Green）一起建立勇士王朝，手上握有4枚冠軍戒；上個賽季湯普森場均表現是17.9分，三分線命中率3成87，77場出賽平均上場29.7分鐘。