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NBA／勇士可能追逐喬治？尼克、魔術、76人也有興趣

記者蔡佳霖／綜合報導
勇士傳出想爭取喬治。（路透資料照片）
勇士傳出想爭取喬治。（路透資料照片）

身為聯盟最頂尖側翼好手的喬治（Paul George），毫無疑問成了今年自由市場的熱門人選之一。據媒體透露，倘若快艇不願開給符合喬治預期的薪資合約，從而雙方走向分手一途，勇士或許會考慮爭取他的加入，與柯瑞（Stephen Curry）組成全新的巨星搭檔。

不只是勇士，包括魔術和尼克也傳出對喬治感興趣，例如擁有薪資空間的魔術可能會想提供一份頂薪，至於勇士和尼克則可能透過先簽後換的方式來引進。其中尼克願拿全能前鋒藍道（Julius Randle）當籌碼，而勇士則會以維金斯（Andrew Wiggins）、穆迪（Moses Moody）和首輪籤作為包裹。

不只是這3支球隊，擁有足夠薪資的76人也早早被視為喬治的追求者之一。快艇固然有著地利優勢，且能開出最大金額的合約，但球隊似乎不願給喬治一份高於雷納德（Kawhi Leonard）的合約，連帶讓雙方的未來處於一個不確定性。

喬治最後一年合約的球員選項價值約4880萬美元。喬治今年賽季出戰74場，場均拿下22.6分5.2籃板3.2助攻1.5抄截；季後賽則是平均19.5分6.8籃板4.8助攻1.2抄截。

勇士 快艇 柯瑞

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