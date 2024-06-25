NBA／「白紙」成湖人新任總教練 瑞迪克：詹姆斯沒給任何建議

湖人隊新任總教練瑞迪克。(路透)

從沒任何職業隊執教經驗的瑞迪克（JJ Redick）確定成為湖人 隊新任總教練，他在40歲生日當天以新身分和媒體見面，他透露和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）合作的Podcast會暫停，39歲的詹姆斯也沒給自己任何意見，兩人針對湖人總教練這個職位也沒有任何討論。

瑞迪克20201年結束15年的選手身分，之後和籃球的連結都是媒體身分，像是和詹姆斯合作的podcast「Mind the Game」，還有擔任NBA 的球評。

今天和媒體見面，瑞迪克開宗明義說：「我從沒執教過NBA球隊，不知道大家有沒有聽說。」和湖人簽下4年合約的瑞迪克也提到，希望這會是很長期的合作，podcast工作會暫停，和原本夥伴詹姆斯在他面試湖人總教練的過程中兩人也保持距離。

「他沒給我任何建議，詹姆斯和我都沒談過湖人的工作，直到星期四下午我得到這份工作後的大概半小時，我們雙方都是刻意這樣做的。」瑞迪克說。

瑞迪克也透露，去年5月當他面試暴龍隊教練時，他意識到自己真的想當NBA球隊總教練，因此去年花許多時間和球隊總經理、教練、高層等討論聊天，「我覺得這是我應該做的事情。」

成為湖人新任總教練，瑞迪克也直白說，目標就是贏下總冠軍，「這就是我簽約的目的。」