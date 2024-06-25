我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

NBA／「白紙」成湖人新任總教練 瑞迪克：詹姆斯沒給任何建議

記者曾思儒／即時報導
湖人隊新任總教練瑞迪克。(路透)
湖人隊新任總教練瑞迪克。(路透)

從沒任何職業隊執教經驗的瑞迪克（JJ Redick）確定成為湖人隊新任總教練，他在40歲生日當天以新身分和媒體見面，他透露和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）合作的Podcast會暫停，39歲的詹姆斯也沒給自己任何意見，兩人針對湖人總教練這個職位也沒有任何討論。

瑞迪克20201年結束15年的選手身分，之後和籃球的連結都是媒體身分，像是和詹姆斯合作的podcast「Mind the Game」，還有擔任NBA的球評。

今天和媒體見面，瑞迪克開宗明義說：「我從沒執教過NBA球隊，不知道大家有沒有聽說。」和湖人簽下4年合約的瑞迪克也提到，希望這會是很長期的合作，podcast工作會暫停，和原本夥伴詹姆斯在他面試湖人總教練的過程中兩人也保持距離。

「他沒給我任何建議，詹姆斯和我都沒談過湖人的工作，直到星期四下午我得到這份工作後的大概半小時，我們雙方都是刻意這樣做的。」瑞迪克說。

瑞迪克也透露，去年5月當他面試暴龍隊教練時，他意識到自己真的想當NBA球隊總教練，因此去年花許多時間和球隊總經理、教練、高層等討論聊天，「我覺得這是我應該做的事情。」

成為湖人新任總教練，瑞迪克也直白說，目標就是贏下總冠軍，「這就是我簽約的目的。」

湖人 NBA

上一則

MLB／斷棒碎片錯把飛球當滾地 老虎無腦跑壘釀罕見1-3-5三殺

延伸閱讀

NBA／3年1.62億 詹姆斯有望和湖人簽下生涯最大合約

NBA／3年1.62億 詹姆斯有望和湖人簽下生涯最大合約
NBA／瑞迪克接主帥 湖人視他為「年輕版油頭萊利」

NBA／瑞迪克接主帥 湖人視他為「年輕版油頭萊利」
NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持
NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

NBA／「Logo Man」威斯特辭世 喬丹、詹姆斯致敬

熱門新聞

巴黎奧運為減少碳排放，選手村房間不裝空調，只提供電扇。(美聯社)

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調

2024-06-21 20:25
領著底薪的豪瑟在總冠軍賽期間表現優異。（美聯社）

NBA／綠衫軍瞄準連霸 欲先續約替補神射

2024-06-22 02:00
布朗(中)奪下總冠軍賽MVP。（路透）

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

2024-06-18 02:03
「C羅」羅納度。(美聯社)

20年後 C羅還是那個少年

2024-06-19 02:50

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

2024-06-17 23:02
林書豪（左）和林書緯相擁慶祝。（記者季相儒／攝影）

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

2024-06-20 10:31

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億