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籃球／前中華男籃隊教練張學雷 61歲病逝

記者曾思儒／即時報導
前中華男籃隊總教練張學雷（右）22日因病過世。圖為他2010年擔任中華男籃總教練時，與球員進行訓練。（本報資料照片）
前中華男籃隊總教練張學雷（右）22日因病過世。圖為他2010年擔任中華男籃總教練時，與球員進行訓練。（本報資料照片）

前中華男籃隊總教練張學雷，上月剛過61歲生日，昨天卻傳出過世消息，據了解是因肝硬化，雖進行急救最終仍回天乏術，讓不少籃壇人士唏噓不已，前台啤總教練閻家驊也在臉書哀悼「又少了位籃壇好友，學雷ㄧ路好走，懷念」。

張學雷1963年出生中國遼寧，身高201公分的他是球員出身，曾參與1987年曼谷亞錦賽和1988年漢城奧運，1996年加入台灣職籃CBA幸福豹隊；張學雷退休後轉任教練，進入裕隆體系，2008到14年擔任裕隆總教練，2010年率隊奪下SBL總冠軍，同年也擔任廣州亞運中華隊總教練。

據了解，張學雷是因肝硬化來不及換肝造成休克，送醫後進行急救，最初雖有救回，但最後仍離開人世。

張學雷離開消息一出，許多籃壇人士不勝唏噓，閻家驊也分享，廣州亞運專程前往加油、賽後宴請中華隊選手的場景還歷歷在目，沒想到卻收到魏永泰通知張學雷離開的消息，「SBL期間，場上敵、場下友、賽季後，每每聊起籃球，歡樂不已。他是中國國家隊名將，200公分以上的射手前鋒，CBA時代來台以球員身分加入幸福隊，後執教於裕隆隊、直到今日在台過世，對台灣籃球界也多有貢獻。又少了位籃壇好友，學雷ㄧ路好走，懷念。」

退休 華男 奧運

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