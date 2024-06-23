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NBA／塞爾蒂克冠軍遊行 布朗卻弄丟戒指：找到的人有賞

記者蔡佳霖／綜合報導
拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的布朗，在冠軍遊行中遺失了一枚戒指。(美聯社)
拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的布朗，在冠軍遊行中遺失了一枚戒指。(美聯社)

波士頓塞爾蒂克挾單季64勝的恐怖戰績，一路輾壓各路人馬，季後賽僅用了19場比賽就風光奪下隊史第18座總冠軍，完全展現攻守兩端的堅強戰力。而在冠軍遊行中，有超過百萬人共襄盛舉，與球隊一同沉浸在久違奪冠的歡樂榮耀氣氛之中。

遊行過程中，泰托姆(Jayson Tatum)戴著墨鏡懷抱冠軍杯，與粉絲互動，將香檳噴灑到人群之中，分享這份喜悅；勇奪總冠軍賽最有價值球員獎(FMVP)的布朗(Jaylen Brown)則手捧獎杯，興奮回應球迷們的MVP呼聲，還將手上的籃球送給現場的幸運觀眾。

布朗當天還穿著寫有「說明你的消息來源」的上衣，明顯是要回擊名嘴史密斯(Stephen A. Smith)。史密斯先前曾報導，某位不願透露姓名的消息人士跟他說，布朗因為其自負態度而不受到歡迎，也影響了市場價值。之後布朗要求史密斯公布消息來源，別發暗箭傷人，但被史密斯拒絕。

拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的布朗，在冠軍遊行中遺失了一枚戒指。(路透)
拿下東區冠軍賽MVP和總冠軍賽MVP的布朗，在冠軍遊行中遺失了一枚戒指。(路透)

另一方面，懷特(Derrick White)也透露自己為了修復牙齒耗費了三小時，向當地牙醫表達了感謝之情；至於傳奇球星皮爾斯(Paul Pierce)也參與其中，不忘調侃老對手湖人，認為把季中錦標賽冠軍旗幟高掛球館上完全沒意義，言語中強調了綠衫軍團隊對於榮譽的不同態度。

不僅是皮爾斯趁機嘲諷湖人，球迷同樣也是各種花式調侃，除了仇敵厄文(Kyrie Irving)，還有「泰托姆兒子的冠軍數已經超越安比德(Joel Embiid)」、「唐西奇(Luka Doncic)會抱怨波士頓這裡的交通太壅擠」諸如此類的標語。

不過，布朗可能是在冠軍遊行中太嗨了，竟然遺失了一枚戒指，但並非冠軍戒指。他事後在Instagram上發了限時動態稱，如果有人找到這枚戒指，將會得到優渥的報酬。

波士頓可謂冠軍之城，自進入21世紀以來，波士頓在四大職業聯盟一共拿下13座總冠軍。

波士頓 湖人 厄文

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