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PLG／奪冠謝幕後功臣羅師傅 林書豪：他們給我機會

記者劉肇育／即時報導
新北國王封王後林書豪與弟弟林書緯擁抱。(記者季相儒／攝影)
新北國王封王後林書豪與弟弟林書緯擁抱。(記者季相儒／攝影)

台灣球隊新北國王日前拿下隊史首座PLG總冠軍，儘管最終FMVP由屢屢有關鍵表現的後衛李愷諺拿下，但林書豪帶傷上陣攻下15分、7籃板的的演出，也被認為是FMVP的遺珠，而賽後他也親自向國王治療團隊以及照顧他14年的「羅師傅」致謝，強調是這些人給了他機會，並救了他的命。

本賽季加盟國王的林書豪，堪稱國王能夠拿下隊史首冠的最後一塊拼圖，儘管他在例行賽就受到傷勢以及禁賽影響，導致錯失爭奪個人獎項的機會，不過來到季後賽後林書豪繼續展現其影響力，包括在首輪迎戰夢想家的6場比賽繳出平均19.5分、3.5助攻、5.5籃板的亮眼數據。

總冠軍賽林書豪儘管在第四戰一度因為半月板撕裂傷勢缺陣，讓他透露一度連走路都相當困難，但在第五戰他隨即復出，替補上陣拿下15分、7籃板、2助攻、2抄截，在手感不佳的情況下仍是靠著防守幫助球隊，最終也提前6犯離場。

儘管在FMVP票選中林書豪不敵隊友李愷諺，但李愷諺在賽後記者會上也特別感謝林書豪給予他不少機會，而林書豪也公開感謝國王治療團隊、來自美國的防護員以及照顧他14年的「羅師傅」，給了他上場的機會，「羅師傅照顧我14年了，因為他們我才有機會，我兩天前都不能正常走路、穿襪，他們給我這個機會，我們都知道有風險，可以上、可以打，感謝國王團隊和這兩位救了我的命。」

而林書豪口中的羅師傅正是他御用按摩師羅鈞諭，兩人從林書豪NBA生涯初期在勇士隊時就相識，後來林書豪只要回台或是進行亞洲行幾乎都會來找羅鈞諭，在近年他回到亞洲發展後，羅鈞諭更是時時陪伴林書豪照料他的身體，讓林書豪以「全世界最好的運動康復人」來形容羅鈞諭。

儘管去年羅鈞諭曾因為林書豪針灸影片遭到公開，違反醫師法遭到調查，最終給予緩起訴，但羅鈞諭仍是深得林書豪的信任持，續照料他的身體，甚至包括國王隊友林書緯、李愷諺、曼尼高、奧帝等球員，也都受到明易團隊的照顧。

林書豪在過去受訪時就曾談到身體恢復對於運動員的重要之處，「我會覺得特別是在籃球行業，大家的技巧肯定都是很棒，可是最穩定、最棒的球員，是因為他們恢復的最好、恢復得最快，他們是吃得最健康、睡得最好，當一個球員如果想要表現得很好，你必須要照顧好身體。」

林書豪 王能 勇士

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