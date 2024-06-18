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NBA／「等很久了」38歲霍福特拿到冠軍盃 多明尼加第1人

記者曾思儒／即時報導
38歲的塞爾蒂克隊老將霍福特（中）終結「無冕王」身分。(路透)
38歲的塞爾蒂克隊老將霍福特（中）終結「無冕王」身分。(路透)

經過17個賽季，38歲的塞爾蒂克隊老將霍福特（Al Horford）終於嘗到捧冠滋味，除終結「無冕王」身分，他還成為史上第一位奪下NBA總冠軍的多明尼加人，寫下特別紀錄。

17日NBA總冠軍賽第5戰是霍福特生涯第186場季後賽，過去他出戰185場季後賽不曾捧冠，是NBA史上第2，僅次於爵士隊傳奇「郵差」馬龍（Karl Malone）的193場；17日紀錄終於終止，霍福特和綠衫軍一起共享隊史第18座總冠軍。

霍福特年紀比塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）還年長3歲，17日終於迎接夢寐以求的總冠軍獎盃，他感性說：「等很久了，但我非常榮幸在這支團隊之中，現在事情發生了，榮耀歸於上帝。」

2007年就加入NBA的霍福特，感謝隊友和家人，讓他實踐奪冠美夢，笑說：「不可置信，現在我還是很難相信，我們做到了，我們就在這裡，真是無法相信。」他提到，回到主場封王、在所有球迷見證下奪得榮耀，是再完美不過的劇本，這也是他8強年第一次加入綠衫軍時就想看到的情景，如今真的美夢成真。

霍福特2016年首度加入綠衫軍，3個賽季後他轉往費城，另外也打了雷霆隊一個賽季，2021年重返波士頓，今年在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有傷在身下回到先發，總冠軍賽5戰場均繳出7.0分、6.2籃板、2.6助攻和1.2抄截。

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