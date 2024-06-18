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NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

體育新聞組／綜合報導
布朗(中)奪下總冠軍賽MVP。（路透）
布朗(中)奪下總冠軍賽MVP。（路透）

隨著波士頓塞爾蒂克17日在美國職籃NBA總冠軍賽擊敗達拉斯獨行俠，不僅以4勝1負擊敗對手勇奪暌違16年的總冠軍，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗，再次成為NBA史上最多冠球隊。

塞爾蒂克上次奪冠已是2008年，當時陣中坐擁「GAP連線」賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（RayAllen）與皮爾斯（Paul Pierce）三巨頭，沒想到接下來卻陷入超過15年的冠軍荒。

更讓綠衫軍球迷失望的是，死對頭洛杉磯湖人竟在2020成功捧起冠軍金盃，奪冠次數也被追平，塞爾蒂克不再獨享NBA「最多冠軍」的殊榮。

去年塞爾蒂克止步東區冠軍戰，陣中雙星泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）帶著旺盛企圖心捲土重來，加上休賽季透過交易補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，讓綠衫軍在例行賽再次打出全聯盟最佳戰績。

季後賽勢如破竹的塞爾蒂克，在總冠軍賽與獨行俠上演顛峰對決，強勢撂倒對手再次登頂，替賽季畫下最完美的句點。

目前NBA仍有10支球隊尚未體驗冠軍滋味，其中鳳凰城太陽、猶他爵士、布魯克林籃網、奧蘭多魔術及印第安那溜馬至少還有打進總冠軍賽，而洛杉磯快艇、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘及夏洛特黃蜂則還沒踏上總冠軍賽的舞台。

總冠軍賽 NBA 洛杉磯

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