我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

NBA／連6年產生新冠軍 厄文喊話：讓爭冠成獨行俠常態

記者劉肇育／即時報導
厄文(右)17日無法阻止塞爾蒂克奪冠。(路透)
厄文(右)17日無法阻止塞爾蒂克奪冠。(路透)

NBA總冠軍賽17日在塞爾蒂克隊高捧隊史第18座總冠軍後落幕，也是聯盟近6年產生的第6支新冠軍，今年在總冠軍賽以1：4遭到淘汰的獨行俠隊，並未因此感到洩氣，明星後衛厄文（Kyrie Irving）強調，經過這個賽季一路挺進總冠軍賽的洗禮，獨行俠的未來已經清晰可見，也期待爭冠能成為球隊常態。

獨行俠在季後賽一路演出下剋上戲碼挺進到總冠軍賽，唐西奇（Luka Doncic）與厄文的神奇表現更是連退西區高順位種子的主因，不過來到總冠軍賽後，厄文面對前東家表現卻出現起伏，儘管仍在總冠軍賽第4戰順利終結個人對戰綠衫軍13連敗，17日仍無法阻止塞爾蒂克奪冠。

儘管無法幫助獨行俠搶下自2011年後的首冠，但厄文認為經過這個賽季的洗禮，獨行俠的未來已經有了明確的方向，「我對於球隊的未來很有信心，從這個系列賽中我們就看到很多積極面，同時我們也取得了很大的進步，我為大家感到驕傲，就像我上周說過的，期待我們會以這個時代最好的球隊之一被大家記住。」

談到NBA已經連續6年產生新冠軍，進入無法預期的戰國時代，厄文強調希望讓爭冠成為獨行俠的常態，「我認為我們有機會以更積極的方式來建構我們的未來，爭冠將會成為我們的常態。另外，從精神面來看我相當享受這段旅程，因為這對我來說不僅是救贖也同時讓我更了解自己、隊友、球隊和周遭的人。」

總冠軍賽 厄文 NBA

上一則

NBA／補進「隱形MVP」哈勒戴等爭冠拚圖 綠衫軍寫第18冠歷史

延伸閱讀

NBA總冠軍賽／唐西奇直呼為團隊驕傲 諾維茨基要小老弟抬起頭來

NBA總冠軍賽／唐西奇直呼為團隊驕傲 諾維茨基要小老弟抬起頭來
NBA總冠軍賽／唐西奇帶傷撐仍遭橫掃 場上淪對手狙擊目標

NBA總冠軍賽／唐西奇帶傷撐仍遭橫掃 場上淪對手狙擊目標
NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠
NBA／終結對戰綠衫軍13連敗 厄文：G4表現完全可複製

NBA／終結對戰綠衫軍13連敗 厄文：G4表現完全可複製

熱門新聞

柯瑞。 路透

NBA／柯瑞分享心中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

2024-06-14 16:25
法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

2024-06-12 23:17

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

2024-06-17 23:02
美國職籃NBA被尊稱為「標誌先生」的傳奇球星威斯特12日過世，享壽86歲，美國籃壇人士紛紛表達哀悼。美聯社

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

2024-06-12 17:32
唐西奇。 (美聯社)

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

2024-06-14 23:35

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄