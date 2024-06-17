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NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

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NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

記者曾思儒／即時報導

NBA總冠軍賽第5戰今天登場，回到波士頓主場迎敵的塞爾蒂克隊，在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿31分領軍下，半場領先就打21分，優勢一路延續到下半場，最終「綠衫軍」以106：88擊敗獨行俠隊，迎接隊史第18座金盃。

塞爾蒂克前一度封王已要回溯到2008年，今年花5戰淘汰獨行俠隊，隊史第18冠入袋，再度超越「紫金軍團」湖人隊，冠軍數笑傲聯盟。

泰托姆（左）第五戰獨拿31分。（路透）
泰托姆（左）第五戰獨拿31分。（路透）

塞爾蒂克球迷興奮不已。（美聯社）
塞爾蒂克球迷興奮不已。（美聯社）

今天開賽，塞爾蒂克首節就取得28：18領先，第2戰第三節投進壓哨34呎大號三分彈的普里查德（Payton Pritchard），今天半場再飆進43呎空心球，讓波士頓球迷歡聲雷動，也讓塞爾蒂克半場打完優勢擴大到67：46。

獨行俠下半場試圖追分，但籃板頻頻失手，厄文（Kyrie Irving）和唐西奇（Luka Doncic）的零星攻勢也沒能扭轉比賽，塞爾蒂克第四節確定勝果後將主力換下場，讓球員們接受球迷歡呼。

除泰托姆31分、11助攻、8籃板發揮，布朗（Jaylen Brown）也貢獻21分；獨行俠以唐西奇28分最佳，厄文16投5中拿15分，且團隊外線37投僅11中，成吞敗一大關鍵。

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