NBA／不看好塞爾蒂克建立王朝 安比德提兩大關鍵點

安比德季後賽生涯有3次倒在綠衫軍面前。(路透資料照片)

NBA總冠軍賽 3連勝聽牌的塞爾蒂克，儘管在第四戰踢到鐵板慘輸38分，無緣用連勝之姿完美封王，但考量到過往還沒有球隊能夠在0：3絕對劣勢下翻盤，外界基本上都認定綠衫軍奪冠只是時間的問題。

考量到塞爾蒂克的強力陣容和球員年齡，不少人認為一旦讓他們嘗到總冠軍滋味且累積大量重要經驗值，未來幾年很可能都是綠衫軍的天下。不過受邀擔任第四戰講評的費城 中鋒安比德（Joel Embiid）卻不這麼認為，他不看好塞爾蒂克會建立冠軍王朝。

「我討厭波士頓 ，」安比德後續解釋所言非針對球迷和這座城市，「這是一個偉大的城市，擁有很棒的球迷，顯然他們也有一些偉大的球星，但波士頓讓我很受傷。」

加入費城76人以來，安比德生涯在季後賽從未突破第二輪，其中3次倒在塞爾蒂克面前。

安比德提到自己並不看好塞爾蒂克能夠建立起屬於他們的冠軍王朝，「在新版勞資協議下這是很困難的；同時你要知道，今年東區球隊都有主力球星受傷，包括我在內。」

此外，總冠軍賽第五戰將回到塞爾蒂克主場波士頓城堡，對於當地球迷來說更是充滿各種期待。根據媒體報導，這場關門戰的平均票價已經衝到2213美元，寫下塞爾蒂克主場歷史票價新高紀錄。

售票平台Tickpick顯示，此戰最便宜的票為1714美元，若要到下層觀看比賽，至少都要3000美元。至於其他售票平台，最便宜的票價也都要1800美元左右。