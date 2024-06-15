我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入夜後橋不見了…洛杉磯「第6街大橋」銅線失竊 照明設備全罷工

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

NBA／瑞迪克有望掌湖人兵符 「過來人」柯爾、瑞佛斯給建議

記者曾思儒／即時報導
瑞迪克有機會執教湖人隊。（路透）
瑞迪克有機會執教湖人隊。（路透）

尋覓總教練新人選的湖人隊，首次和瑞迪克（JJ Redick）面談，讓瑞迪克有機會生涯首度執教就成為傳統強權的總教頭，勇士隊現任總教練柯爾（Steve Kerr）和拿過年度教練的瑞佛斯（Doc Rivers）紛紛回憶菜鳥教頭的自己，給可能成為「紫金軍團」教頭的瑞迪克建議。

柯爾剛好是10年前首度接下總教練任務，且在執教第一年就和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）一同迎接總冠軍金盃。

回憶10年前第一次和勇士球員見面的情形，柯爾形容有點像是和教練團成員一起表演一場秀，很多事情彼此都有預先規劃，「但我還是像一個新老師，第一天到學校上任。你必須克服很多路上的困難，去解決問題。」柯爾還提到，他仍記得頭兩天狀況有些混亂，「我試圖去做很多事情，而我也很快了解到，你根本沒足夠時間來解決每個問題。」

柯爾也分享，第一次當NBA球隊總教練就能上手，要感謝當時教練團成員簡崔（Alvin Gentry）和亞當斯（Ron Adams），兩人分享給他許多經驗，幫助自己成長很多。

目前公鹿隊總教練瑞佛斯，經過13年球員生涯，退役後曾擔任球評，1999年也在毫無經驗下接掌魔術隊總教練兵符，不過有總教練資歷的戴維斯（Johnny Davis）和沃爾（Dave Wohl）成他幫手，雖然他當時想改變球隊進攻方式時，曾遭兩位教練團成員反對，但他仍堅持自己想法，同年獲得年度最佳教練，證明獲得肯定。

「這改變我們的球隊，因為這適合當時的我們。」瑞佛斯表示，需要勇氣去改變和承擔，畢竟有時仍會有做錯事的時候，但仍要願意冒險，「我認為那是當年學到最重要的一課。」

勇士 柯瑞 亞當斯

上一則

MLB／今永昇太抓紅雀奪第7勝 小熊三冠王被隊友喻為MVP

下一則

MLB／洋基洛登拚第10勝失利「全壘打王」賈吉連4戰未開轟

延伸閱讀

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持

NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持
專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州

專家示警 「會飛的」蜘蛛將入侵紐約和紐澤西州
勇士菜鳥入選NBA新秀第一陣容

勇士菜鳥入選NBA新秀第一陣容
NBA／好友瑞迪克成湖人教頭候選人 詹姆斯不插手

NBA／好友瑞迪克成湖人教頭候選人 詹姆斯不插手

熱門新聞

法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32
阿爾卡拉斯在法國網球公開賽男單決賽擊敗德國名將澤瑞夫，奪下生涯首座法網冠軍。(擷自YouTube@Eurosport Tennis)

「小蠻牛」阿爾卡拉斯法網封王 奪生涯第3座大滿貫金盃

2024-06-09 14:04

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

2024-06-12 23:17

NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

2024-06-09 22:39
厄文碰「綠衫軍」已吞下12連敗。(路透)

NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

2024-06-10 02:07
柯瑞。 路透

NBA／柯瑞分享心中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

2024-06-14 16:25

超人氣

更多 >
華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了
接到這幾種電話 可能是詐騙

接到這幾種電話 可能是詐騙
日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」

日本老人懂穿搭 她曝阿姨們優雅時髦「這髮型是王道」
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸

亞裔少女白天凱辛納公園遭性侵 市警：禽獸