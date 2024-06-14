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NBA／獨行俠沒退路 唐西奇喊下一戰開心打：放下情緒

記者劉肇育／綜合報導
唐西奇希望找回快樂打球的初心。（路透）
唐西奇希望找回快樂打球的初心。（路透）

總冠軍賽陷入0：3落後絕境的獨行俠，其中過去3場比賽受到裁判吹判情緒大受影響，包括在第3戰倒數4分鐘就6犯離場的唐西奇（Luka Doncic），在受訪時就強調，第4場比賽將會放下對裁判的情緒，希望找回快樂打球的初心。

唐西奇在第3戰中陷入犯規麻煩，並且在第四節最後4分12秒就吞下個人第6次犯規提前退場，賽後他也直言不諱的表達對裁判的不滿，不過在球隊最終輸球，且可能在13日就結束賽季的情況下，唐西奇在受訪時也直言，希望能放下這些對於裁判的不滿情緒。

「我希望自己能開心的打球。」唐西奇談到關鍵戰役表示，「我們今天都在討論我們是如何在總冠軍賽的第4節比賽中，克服21分的落後劣勢，當時我們打得很開心。」

唐西奇坦言，對於裁判的情緒確實對於他的表現和球隊狀況造成影響，而他也直言裁判將擁有最終判決決定權，他必須要放棄過多的爭執而影響到自己，「我真的很想要贏得比賽，有時我沒有以正確的方式來展示這一點，但我確實很想贏，我必須要做得更好才行，現在我必須用不同的方式展示它。」

至於獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）在總冠軍賽第3戰擺脫低迷手感，全場出手28次命中13球，其中包括4顆三分球，拿下兩隊最高的35分，不過獨行俠最終仍是以7分差距輸球。

對於唐西奇在犯滿離場後一度憤努不止，厄文也不忘為搭檔說話：「你需要給他一些喘息空間，讓他的情緒得以發洩，只需要給他一個擁抱，這樣就夠了。」

厄文在總冠軍賽第3戰擺脫低迷手感。（美聯社）
厄文在總冠軍賽第3戰擺脫低迷手感。（美聯社）

總冠軍賽 厄文

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